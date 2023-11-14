Исландия: велика ли угроза мощного извержения вулкана и как это повлияет на туризм?

На полуострове Рейкьянес сохраняется высокая сейсмическая активность, из посёлка Гриндавик эвакуированы люди и животные. Дороги в его окрестностях сильно повреждены. При этом туристы продолжают прибывать в Исландию, аэропорт работает в обычном режиме.
Власти Исландии объявили чрезвычайное положение, поскольку на полуострове Рейкьянес – самом населённом регионе островного государства – уже более двух недель ежедневно происходят сотни мелких землетрясений, которые могут вызвать извержение вулкана Фаградальсфьядль.
Власти закрыли курорт "Голубая лагуна" и эвакуировали жителей рыбацкого посёлка Гриндавик.
Гриндавик находится всего в 15 км к югу от международного аэропорта Кефлавик, но рейсы по-прежнему прибывают и вылетают в обычном режиме.
Извержение неминуемо?
Сейсмическая активность в Исландии началась в районе к северу от Гриндавика с населением 3 400 человек, который был эвакуирован в субботу.
Как сообщил исландскому телеканалу RUV профессор геологии Палл Эйнаррсон, 15-километровая река магмы, протекающая под полуостровом Рейкьянес, всё ещё активна и постоянно расширяется, приближаясь к морю.
При этом СМИ обращают внимание на то, что извержение ещё не началось. "Все кадры, которые вы видите в социальных сетях, старые и, возможно, даже не из Исландии", – говорится на странице RUV на платформе X.
Отменены ли рейсы в Исландию?
Высказывается обеспокоенность по поводу того, как сейсмическая активность и возможное извержение повлияют на путешествия.
Крупное извержение в Исландии в 2010 году вызвало массовые перебои в авиасообщении между Европой и Северной Америкой, в результате чего за восемь дней было отменено более 100 тыс. рейсов.
"На данном этапе невозможно точно определить, может ли магма выйти на поверхность и где именно", – говорится в сообщении Метеорологического управления Исландии.
Правительство страны повысило уровень авиационной тревоги до оранжевого.
Извержения вулканов могут представлять серьёзную опасность для авиаперевозок, поскольку выброс пепла в атмосферу может привести к отказу реактивных двигателей, повреждению систем управления полётом и снижению видимости.
Тем не менее в настоящее время рейсы в Кефлавике выполняются в обычном режиме, не сообщается о значительных задержках.
"Мы внимательно следим за ситуацией, и если она изменится, мы свяжемся с клиентами напрямую, чтобы проконсультировать их по поводу их рейсов", – заявил представитель компании easyJet газете Independent.
Безопасно ли путешествовать в Исландию?
Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации по поездкам в Исландию, предупредив, что извержение вулкана становится всё более вероятным.
"На полуострове Рейкьянес, к юго-западу от Рейкьявика, участились землетрясения и признаки вулканической активности, – говорится в сообщении. –Власти Исландии продолжают внимательно наблюдать за этой зоной, особенно за районом к северо-западу от горы Торбьёрн, вблизи электростанции Свартсенги и "Голубой лагуны".
Туристам рекомендуется держаться подальше от города Гриндавик и его окрестностей.
Министерство иностранных дел Ирландии напоминает, что "посетители Исландии должны всегда следовать указаниям и рекомендациям местных властей".
Однако ни одна страна пока не выпустила предупреждение о запрете на поездки в Исландию, что означает, что авиакомпании и туристические компании работают в обычном режиме, а туристы, отменившие поездку, не имеют автоматического права на возврат денег.
"Мы хотели бы подчеркнуть, что при нынешних рекомендациях МИД, страховое покрытие действует в обычном режиме", – говорит Джонатан Фрэнкхэм, генеральный директор компании World Nomads, занимающейся страхованием путешественников.
Геотермальный курорт "Голубая Лагуна" – одно из самых посещаемых мест в Исландии – временно закрыт до 16 ноября.