Исландия: велика ли угроза мощного извержения вулкана и как это повлияет на туризм?

На полуострове Рейкьянес сохраняется высокая сейсмическая активность, из посёлка Гриндавик эвакуированы люди и животные. Дороги в его окрестностях сильно повреждены. При этом туристы продолжают прибывать в Исландию, аэропорт работает в обычном режиме.

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Власти Исландии объявили чрезвычайное положение, поскольку на полуострове Рейкьянес – самом населённом регионе островного государства – уже более двух недель ежедневно происходят сотни мелких землетрясений, которые могут вызвать извержение вулкана Фаградальсфьядль.

Власти закрыли курорт "Голубая лагуна" и эвакуировали жителей рыбацкого посёлка Гриндавик.

Гриндавик находится всего в 15 км к югу от международного аэропорта Кефлавик, но рейсы по-прежнему прибывают и вылетают в обычном режиме.

Извержение неминуемо?

Сейсмическая активность в Исландии началась в районе к северу от Гриндавика с населением 3 400 человек, который был эвакуирован в субботу.

Как сообщил исландскому телеканалу RUV профессор геологии Палл Эйнаррсон, 15-километровая река магмы, протекающая под полуостровом Рейкьянес, всё ещё активна и постоянно расширяется, приближаясь к морю.

При этом СМИ обращают внимание на то, что извержение ещё не началось. "Все кадры, которые вы видите в социальных сетях, старые и, возможно, даже не из Исландии", – говорится на странице RUV на платформе X.

В Гриндавике и его окрестностях сейсмическая активность привела к появлению крупных трещин на дорогах и полях для гольфа. RUV/RAGNAR VISAGE/Ragnar Visage

Отменены ли рейсы в Исландию?

Высказывается обеспокоенность по поводу того, как сейсмическая активность и возможное извержение повлияют на путешествия.

Крупное извержение в Исландии в 2010 году вызвало массовые перебои в авиасообщении между Европой и Северной Америкой, в результате чего за восемь дней было отменено более 100 тыс. рейсов.

"На данном этапе невозможно точно определить, может ли магма выйти на поверхность и где именно", – говорится в сообщении Метеорологического управления Исландии.

Правительство страны повысило уровень авиационной тревоги до оранжевого.

Извержения вулканов могут представлять серьёзную опасность для авиаперевозок, поскольку выброс пепла в атмосферу может привести к отказу реактивных двигателей, повреждению систем управления полётом и снижению видимости.

Тем не менее в настоящее время рейсы в Кефлавике выполняются в обычном режиме, не сообщается о значительных задержках.

"Мы внимательно следим за ситуацией, и если она изменится, мы свяжемся с клиентами напрямую, чтобы проконсультировать их по поводу их рейсов", – заявил представитель компании easyJet газете Independent.

Безопасно ли путешествовать в Исландию?

Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации по поездкам в Исландию, предупредив, что извержение вулкана становится всё более вероятным.

"На полуострове Рейкьянес, к юго-западу от Рейкьявика, участились землетрясения и признаки вулканической активности, – говорится в сообщении. –Власти Исландии продолжают внимательно наблюдать за этой зоной, особенно за районом к северо-западу от горы Торбьёрн, вблизи электростанции Свартсенги и "Голубой лагуны".

Туристам рекомендуется держаться подальше от города Гриндавик и его окрестностей.

Министерство иностранных дел Ирландии напоминает, что "посетители Исландии должны всегда следовать указаниям и рекомендациям местных властей".

Однако ни одна страна пока не выпустила предупреждение о запрете на поездки в Исландию, что означает, что авиакомпании и туристические компании работают в обычном режиме, а туристы, отменившие поездку, не имеют автоматического права на возврат денег.

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"Мы хотели бы подчеркнуть, что при нынешних рекомендациях МИД, страховое покрытие действует в обычном режиме", – говорит Джонатан Фрэнкхэм, генеральный директор компании World Nomads, занимающейся страхованием путешественников.

Геотермальный курорт "Голубая Лагуна" – одно из самых посещаемых мест в Исландии – временно закрыт до 16 ноября.