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Исландия: велика ли угроза мощного извержения вулкана и как это повлияет на туризм?

Пар поднимается из трещины на дороге вблизи посёлка Гриндавик (Исландия), ноября 2023 года.
Пар поднимается из трещины на дороге вблизи посёлка Гриндавик (Исландия), ноября 2023 года. Авторское право Brynjar Gunnarsson/(c)2021 Brynjar Gunnarsson
By Rebecca Ann Hughes
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На полуострове Рейкьянес сохраняется высокая сейсмическая активность, из посёлка Гриндавик эвакуированы люди и животные. Дороги в его окрестностях сильно повреждены. При этом туристы продолжают прибывать в Исландию, аэропорт работает в обычном режиме.

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Власти Исландии объявили чрезвычайное положение, поскольку на полуострове Рейкьянес – самом населённом регионе островного государства – уже более двух недель ежедневно происходят сотни мелких землетрясений, которые могут вызвать извержение вулкана Фаградальсфьядль.

Власти закрыли курорт "Голубая лагуна" и эвакуировали жителей рыбацкого посёлка Гриндавик.

Гриндавик находится всего в 15 км к югу от международного аэропорта Кефлавик, но рейсы по-прежнему прибывают и вылетают в обычном режиме.

Извержение неминуемо?

Сейсмическая активность в Исландии началась в районе к северу от Гриндавика с населением 3 400 человек, который был эвакуирован в субботу.

Как сообщил исландскому телеканалу RUV профессор геологии Палл Эйнаррсон, 15-километровая река магмы, протекающая под полуостровом Рейкьянес, всё ещё активна и постоянно расширяется, приближаясь к морю. 

При этом СМИ обращают внимание на то, что извержение ещё не началось. "Все кадры, которые вы видите в социальных сетях, старые и, возможно, даже не из Исландии", – говорится на странице RUV на платформе X.

В Гриндавике и его окрестностях сейсмическая активность привела к появлению крупных трещин на дорогах и полях для гольфа.
В Гриндавике и его окрестностях сейсмическая активность привела к появлению крупных трещин на дорогах и полях для гольфа.RUV/RAGNAR VISAGE/Ragnar Visage

Отменены ли рейсы в Исландию?

Высказывается обеспокоенность по поводу того, как сейсмическая активность и возможное извержение повлияют на путешествия.

Крупное извержение в Исландии в 2010 году вызвало массовые перебои в авиасообщении между Европой и Северной Америкой, в результате чего за восемь дней было отменено более 100 тыс. рейсов.

"На данном этапе невозможно точно определить, может ли магма выйти на поверхность и где именно", – говорится в сообщении Метеорологического управления Исландии.

Правительство страны повысило уровень авиационной тревоги до оранжевого.

Извержения вулканов могут представлять серьёзную опасность для авиаперевозок, поскольку выброс пепла в атмосферу может привести к отказу реактивных двигателей, повреждению систем управления полётом и снижению видимости.

Тем не менее в настоящее время рейсы в Кефлавике выполняются в обычном режиме, не сообщается о значительных задержках. 

"Мы внимательно следим за ситуацией, и если она изменится, мы свяжемся с клиентами напрямую, чтобы проконсультировать их по поводу их рейсов", – заявил представитель компании easyJet газете Independent.

Безопасно ли путешествовать в Исландию?

Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации по поездкам в Исландию, предупредив, что извержение вулкана становится всё более вероятным.

"На полуострове Рейкьянес, к юго-западу от Рейкьявика, участились землетрясения и признаки вулканической активности, – говорится в сообщении. –Власти Исландии продолжают внимательно наблюдать за этой зоной, особенно за районом к северо-западу от горы Торбьёрн, вблизи электростанции Свартсенги и "Голубой лагуны".

Туристам рекомендуется держаться подальше от города Гриндавик и его окрестностей.

Министерство иностранных дел Ирландии напоминает, что "посетители Исландии должны всегда следовать указаниям и рекомендациям местных властей".

Однако ни одна страна пока не выпустила предупреждение о запрете на поездки в Исландию, что означает, что авиакомпании и туристические компании работают в обычном режиме, а туристы, отменившие поездку, не имеют автоматического права на возврат денег.

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"Мы хотели бы подчеркнуть, что при нынешних рекомендациях МИД, страховое покрытие действует в обычном режиме", – говорит Джонатан Фрэнкхэм, генеральный директор компании World Nomads, занимающейся страхованием путешественников.

Геотермальный курорт "Голубая Лагуна" – одно из самых посещаемых мест в Исландии – временно закрыт до 16 ноября.

Дополнительные источники • перевод и адаптация: Alexander Kazakevich

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