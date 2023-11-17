ВИДЕО: шипящие разломы и зияющие трещины в городе, заброшенном из-за угрозы извержения

Будущее жителей Гриндавика - исландской рыбацкой деревушки - под вопросом почти неделю после того, как им пришлось спешно эвакуироваться: эксперты предсказали, что извержение вулкана поблизости может начаться в любой момент.

С тех пор им единственный раз разрешили вернуться в Гриндавик, где когда-то проживало 4 тыс. человек, быстро и в сопровождении полиции, чтобы забрать самое ценное имущество.

По словам Дэвида МакГарви, вулканолога из Ланкастерского университета, такие масштабные эвакуации случаются нечасто.

"Последняя эвакуация целого крупного поселения в Исландии произошла 50 лет назад во время извержения 1973 г. на острове Хеймаэй у южного побережья Исландии, - сказал он.

У вулкана Фаградальсфьядль были отмечены три извержения: в марте 2021 г., августе 2022 г. и июле 2023 г. - все вдали от инфраструктуры и населенных пунктов.