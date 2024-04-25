Значительная часть британцев не знает, как будет работать новая система въезда/выезда ЕС, которая вступит в силу уже в октябре.

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Почти две трети жителей Великобритании не знают о новой системе въезда/выезда (EES), которая должна быть введена в ЕС в конце года. Такая статистика следует из опроса, проведенного компанией Co-op Insurance. Выяснилось, что почти каждого пятого британца обновленные правила "отпугнут" от поездок в Европу. Система EES призванафиксировать перемещения посетителей, не входящих в ЕС. Она, в числе прочего, предполагает снятие отпечатков пальцев и сканирование лица.

Проверка раз в три года

И все это - уже в октябре, однако на сегодняшний день 66 процентов британцев не имеют представления о новинке. Котораяфактически позволит ввести "цифровую границу" между странами ЕС и государствами, не входящими в Шенгенскую зону. Она заменит существующую практику, когда пограничники вручную проставляют штампы в паспортах.

Вместо этого пассажиры должны будут пройти через снятие отпечатков пальцев и сканирование лица при первом прибытии на континент. Следующие поездки окажутся менее утомительными, так как собранные данные хранятся три года. По истечении этого срока их удалят из базы. Вы снова приехали в ЕС? Пройдите новую процедуру сбора данных - опять же с трехлетним сроком действия.

Опрос показал, что именно сканирование лица может оттолкнуть потенциальных путешественников. Так, чуть меньше половины респондентов заявили, что идея сбора и длительного хранения их персональных данных им не нравится. 38 процентов опасаются, что новые правила приведут к длительным очередям на на пограничном контроле.

Реформа без стресса?

Грэм Уорд-Луш, руководитель отдела путешествий Co-op Insurance, убежден: все путешественники должны быть в курсе грядущих изменений, независимо от того, как они относятся к сложившейся ситуации и планируют ли ехать в ЕС.

Сотрудник Евротоннеля проверяют грузовики, направляющиеся в Великобританию, на выходе из тоннеля под Ла-Маншем. в Кале Denis Charlet/The AP

"Наши данные показывают, что 2024-й станет важным годом для путешествий, и мы хотим убедиться, что туристы хорошо подготовлены,что их поездки не станут источником стресса", - написал он в пресс-релизе по итогам исследования.

Тем не менее совсем без стресса, похоже, не обойтись. Стало известно, что новое приложение, призванное облегчить британцам путешествие через Ла-Манш, не будет готово к моменту запуска новой пограничной системы ЕС.

По замыслу, приложение позволит пассажирам Eurostar избежать длинных очередей. Для этого они должны заранее воспользоваться новой интеллектуальной системой распознавания лиц. Однако железнодорожный оператор предупредил, что к октябрю не успеет обеспечить приложением всех желающих.

Эксперты полагают, что первичный процесс регистрации приведет к длинным очередям в Дуврском порту, на терминалах Евротоннеля и узловых станциях Eurostar.

Вид на вокзал St Pancras International - оживленный хаб международных поездов Eurostar в Лондоне. Alberto Pezzali/The AP/File

По нынешним правилам, французская пограничная полиция проводит проверки именно в этих местах. Однако в связи с задержкой пуска приложения Eurostar проверки могут начаться и с другой стороны: почти 50 контрольных пунктов должны появиться на лондонском вокзале Сент-Панкрас, откуда отправляется поезд.