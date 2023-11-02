Активная фаза извержения вулкана Ключевская сопка завершена

By Euronews
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Вулкан Ключевская сопка выбросил несколько столбов пепла высотой до 14 километров над уровнем моря. Активная фаза извержения завершена.
На Камчатке восстанавливают автомобильные дороги, которые были перекрыты после извережения вулкана Ключевская сопка. Оно спровоцировало таяние ледников и образование грязекаменных потоков.
Транспортное сообщение было прервано 1 ноября.
Вулкан выбросил несколько столбов пепла высотой до 14 километров над уровнем моря. В нескольких поселках были закрыты детские сады и другие учреждения.
Ключевская сопка самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота 4754 метра.