Активная фаза извержения вулкана Ключевская сопка завершена

By Euronews

Вулкан Ключевская сопка выбросил несколько столбов пепла высотой до 14 километров над уровнем моря. Активная фаза извержения завершена.

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На Камчатке восстанавливают автомобильные дороги, которые были перекрыты после извережения вулкана Ключевская сопка. Оно спровоцировало таяние ледников и образование грязекаменных потоков.

Транспортное сообщение было прервано 1 ноября.

Ключевская сопка Yuri Demyanchuk/demyanchuk yury

Вулкан выбросил несколько столбов пепла высотой до 14 километров над уровнем моря. В нескольких поселках были закрыты детские сады и другие учреждения.

Ключевская сопка самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота 4754 метра.