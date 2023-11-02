EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Активная фаза извержения вулкана Ключевская сопка завершена

Ключевская сопка
Ключевская сопка Авторское право Yuri Demyanchuk/demyanchuk yury
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Вулкан Ключевская сопка выбросил несколько столбов пепла высотой до 14 километров над уровнем моря. Активная фаза извержения завершена.

РЕКЛАМА

На Камчатке восстанавливают автомобильные дороги, которые были перекрыты после извережения вулкана Ключевская сопка. Оно спровоцировало таяние ледников и образование грязекаменных потоков.

Транспортное сообщение было прервано 1 ноября.

Ключевская сопка
Ключевская сопкаYuri Demyanchuk/demyanchuk yury

Вулкан выбросил несколько столбов пепла высотой до 14 километров над уровнем моря. В нескольких поселках были закрыты детские сады и другие учреждения.

Ключевская сопка самый высокий действующий вулкан Евразии. Его абсолютная высота 4754 метра.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Российская частная военная компания вербует женщин на войну в Украине - МО Великобритании

Война в Украине: карта боевых действий на 31 октября

Вулканы Россия Камчатка Автомобильный транспорт Извержение вулкана