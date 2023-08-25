Всё, что вам нужно знать об извержениях вулкана Этна и их влиянии на туристическую сферу.

Этна, один из самых активных вулканов мира, в последние годы привлекает внимание общественности своими извержениями.

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Он расположен на итальянском острове Сицилия вблизи города Катания.

На этой неделе аэропорт Катании был временно закрыт в связи с извержением вулкана, выбросившим пепел на окружающую территорию, кроме того были введены ограничения на вождение автотранспорта.

Если вы планируете провести отпуск на востоке Сицилии, будьте готовы к тому, что вулканическая активность может помешать вашей поездке.

Мы расскажем, что вам нужно знать о частоте извержений вулкана Этна и как это влияет на путешествия и туризм.

Как часто извергается Этна?

Этна - один из самых активных вулканов Европы, и в течение последнего десятилетия находится в состоянии практически постоянной активности.

Извержения могут происходить несколько раз в год и даже в месяц. По данным исследователей Смитсоновского института, нынешний период извержений начался в 2013 году.

Этна - один из самых активных вулканов Европы Piermanuele Sberni

В 2021 году Этна попала в заголовки газет, когда за полгода она выбросила столько вулканического материала, что ее высота выросла почти на 30 метров.

В этом году уже произошло несколько извержений. Сайты типа Volcano Discovery подробно отслеживают активность Этны, а на странице обсерватории Этны можно смотреть прямую трансляцию.

В большинстве случаев извержения Этны классифицируются как вулканическая активность низкого уровня. К ним относятся пепловые шлейфы, фонтанирование лавы и стромболианские извержения - слабые выбросы магмы, которые, тем не менее, впечатляют.

Безопасен ли вулкан Этна для посещения?

Этна считается безопасным вулканом - большинство извержений не представляет опасности для тех, кто живет в этом районе.

Зачастую наибольшие неудобства доставляет пепел, который во время извержений засыпает близлежащие города. Из-за этого иногда закрывается аэропорт Катании, как это случилось в начале этой недели и в мае.

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За вулканом ведется интенсивное наблюдение. Национальный институт геофизики и вулканологии Катании располагает системой камер, датчиков, компьютеров и наблюдателей, которые регистрируют и передают информацию о толчках в режиме реального времени.

Этну считают сравнительно безопасным вулканом Samir Kharrat

Однако иногда вулкан представляет угрозу - в 1928 году был уничтожен целый город Маскали. В 1990-х годах вытекающая лава угрожала городу Дзафферана-Этнеа, и ее пришлось отводить, прорывая каналы.

Совсем недавно - в 2002 году - потоки лавы разрушили магазины, гостиницы и рестораны в районе Пьяно-Провенцано.

Кроме того, Этну не стоит недооценивать тем, кто хочет подняться на ее склоны.

Visiting during an eruption is a thrilling experience and some guides organise tours at night especially to marvel at the fiery light show. Piermanuele Sberni

Экскурсионная компания Go Etna советует туристам всегда отправляться в путь в сопровождении местного гида. Если вы решили подняться выше отметки 2900 метров, то нанимать гида обязательно.

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Кроме того, они рекомендуют сообщать о своем маршруте в гостиницу или пансион а, если катаетесь на лыжах, не сходить с трассы.

Можно ли посетить вулкан Этна во время извержения?

Поскольку вулканическая активность обычно находится на низком уровне, вулкан можно посещать даже во время извержения!

Существует множество пешеходных маршрутов, которые проходят вдали от вершины и кратеров.

Посещение вулкана во время извержения - захватывающее зрелище, и некоторые гиды организуют экскурсии в ночное время, чтобы полюбоваться огненным "световым шоу".