Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля

Rebecca Ann Hughes

Крупномасштабное извержение Кампи Флегреи имело бы гораздо более разрушительные последствия, чем пробуждение Везувия в I веке нашей эры.

Учёные прогнозируют возможное извержение супервулкана Флегрейские поля, расположенного менее чем в 15 километрах от центра Неаполя. В зоне потенциального бедствия проживает более миллиона человек.

По словам Стефано Карлино, соавтора статьи, опубликованной 9 июня в журнале Nature, давление в недрах Флегрейских полей значительным образом выросло.

В последний раз вулкан извергался ещё в эпоху Возрождения, но сейчас фиксируется деформация пород в жерле. Из-за этого "крышка" магматической камеры как никогда близка к разрыву.

Местные власти разработали план эвакуации, а уровень риска пересматривается каждый месяц.

Насколько опасны Флегрейские поля?

Неаполь больше известен открыточным видом на Везувий, с которым связаны драматические события 79 году н. э., когда Помпеи и другие окрестные городы были уничтожены пирокластическими потоками.

Крупный вулканический комплекс Флегрейские поля (Campi Flegrei), кальдера которого расположена преимущественно под водой, не обладает таким туристическим потенциалом, но представляет реальную угрозу для населения итальянской Кампании.

Он занимает обширную территорию: каждая возвышенность вдоль побережья Неаполитанского залива – сопка супервулкана. 500 000 человек проживают в "красной" зоне – зоне наивысшего риска, согласно Агентству гражданской обороны Италии. Еще 800 000 человек находятся в "жёлтой" зоне.

Считается, что около 40 000 лет назад мегаизвержение Флегрейских полей стало одной из причин вымирания неандертальцев в Европе и вызвало наступление "вулканической зимы". Пепел, поднявшийся в атмосферу, блокировал солнечный свет на протяжении многих лет, что привело к похолоданию глобального климата.

Последнее значительное извержение было зафиксировано в XVI веке: в 1538 году вулкан извергался в течение восьми дней. В результате выбросов лавы, горной породы и облаков пепла образовался шлаковый конус Монте-Нуово ("новая гора").

В 1980-х годах произошел очередной всплеск вулканической активности, тогда эвакуировали 40 000 жителей близлежащих районов. С тех пор супервулкан был относительно спокоен.

Однако недавнее исследование учёных из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) показало, что породы, покрывающие магматическую камеру вулкана, близки к разрыву. Возможное разрушение части стенок не означает, что катастрофа неизбежна, ведь магма ещё должна подняться к возникшей трещине, чтобы произошло извержение.

"Мы не говорим, что извержение произойдет, мы говорим, что условия для извержения стали более благоприятными", – заявил AFP ведущий автор исследования Кристофер Килберн.

Неаполь – новые Помпеи?

В публикации, которая вышла в журнале Nature, учёные сообщили, что магматическая камера под супервулканом "расширилась почти до предела".

С 2019 года растёт количество мелких толчков, накапливается тектоническое напряжение. В апреле было зафиксировано 600 таких колебаний.

Уровень грунта в окрестностях также поднялся. Как отмечается в статье, приморский город Поццуоли поднялся почти на четыре метра с 1950-х годов.

"Возможно, извержению будут предшествовать относительно слабые сигналы, такие как замедление скорости подъёма грунта и уменьшение сейсмической активности", – утверждают геологи.

Они также заявили, что большое извержение маловероятно, но может произойти серия небольших выбросов.

Готовиться к худшему?

На случай ЧП местные власти разработали план эвакуации, согласно которому жители покинут район извержения на личном или общественном транспорте в течение трёх дней.

Уровни риска – "зелёный", "жёлтый", "оранжевый" и "красный" – пересматриваются ежемесячно.

По данным местных властей, сейчас уровень опасности в Поццуоли – "жёлтый". Жители получают СМС-сообщения о подземных толчках магнитудой 1,5 или выше по шкале Рихтера.