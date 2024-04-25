В Венеции штрафуют туристов, которые не заплатили сбор за въезд в город

By Euronews и AP

Власти Венеции ввели налоговый сбор за въезд в город для туристов, приезжающих на один день. В случае неуплаты сбора путешественнику грозит штраф - минимум в пятьдесят евро.

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Туристам, посещающим Венецию, теперь приходится платить обязательный сбор в размере пяти евро за въезд в город-лагуну. Власти пошли на этот шаг, чтобы ограничить число туристов, прибывающих в Венецию на один день. В случае неуплаты сбора путешественнику грозит штраф - минимум в пятьдесят евро.

Нововведение, в частности, коснется тех, кто посещает Венецию в рамках морских круизов.

Симоне Винтурини, советник по туризму в Венеции:"Нам нужно найти баланс, новый баланс между туристами и жителями. Конечно, нам необходимо охранять пространство местных жителей и препятствовать прибытию однодневных туристов в определенные дни".

Так называемый билет для входа в город доступен в виде QR-кода. Пока проект носит экспериментальный характер. Венеция давно страдает от массового туризма, который наносит ущерб ее хрупкой экосистеме. Далеко не все жители города считают, что введение налога окажет положительное влияние на их качество жизни.

Никола Уссарди, житель Венеции:"Власти должны объяснить, куда пойдут все эти доходы, потому что, если они отремонтируют тысячи и тысячи заброшенных домов,которые есть в нашем городе, это может быть положительным моментом, несмотря на то, что я против этого сбора. Но это будет не так. Жители продолжают покидать город, город пустеет, а мы только наращиваем туризм".

Введение сбора за въезд, надеются власти, поможет разгрузить город в выходные дни, сезоны отпусков и побудить иностранцев к более длительному пребыванию в Венеции. Туристы, забронировавшие гостиницу или другое жилье, освобождены от уплаты налога.