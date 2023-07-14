Венеция приглашает терапевтов

Euronews

Власти Венеции приглашают на работу терапевтов. Почти все врачи общей практики, которые сейчас работают в городе, скоро выйдут на пенсию.

Световое шоу как развлекательное зрелище и рекрутинговое мероприятие. В Венеции остро не хватает терапевтов, и чтобы привлечь медиков местные власти развернули яркую рекламную кампанию под названием "Доктор, самый красивый город в мире ждет тебя!"

Видео с приглашением проецируется на здание больницы.

"Мы предлагаем место в амбулатории с хорошей зарплатой и дом в аренду по достойной цене, чтобы познакомить их с персоналом и больницей, работой больницы, облегчить уход за пациентами, людьми, гражданами", — говорит консультант по здравоохранению в регионе Венето Мануэла Ланзарин.

В ближайшие годы почти всем 44 терапевтам Венеции исполнится 70, и они выйдут на пенсию. Местные власти ищут специалистов на их место и готовы предложить заинтересовавшимся медикам дополнительные бонусы, в том числе парковочное место на въезде в город.

Средняя зарплата терапета в Италии — от 2500 до 5000 евро после вычета страховых взносов.

Резюме на освобождающиеся позиции уже отправили даже врачи из Бразилии.