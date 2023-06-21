Круизный туризм: антирейтинг городов Европы с самым грязным воздухом

В прошлом году круизные лайнеры в Европе выбросили в атмосферу больше токсичного сернистого газа, чем миллиард автомобилей.

Несмотря на обещания круизных компаний-гигантов принять меры по уменьшению негативного воздействия на климат, экологическая ситуация стремительно ухудшается. Об этом говорится в отчёте Transport and Environment.

Эксперты собрали данные о 218 круизных лайнеров Европы. Выяснилось, что в 2022 году они выбросили в воздух 509 тонн оксидов серы. Это в 4,4 раза больше, чем все автомобили на континенте. Кроме того, ещё в 2019 году объёмы вредных выбросов составляли по 465 тонн.

Чем опасны оксиды серы?

Оксиды серы могут нанести ущерб экосистемам и здоровью человека. Они вызывают кислотные дожди и респираторные заболевания, такие как астма и эмфизема лёгких.

После затишья в пандемию, когда индустрия взяла паузу,"круизные суда вернулись, и такие туристические столицы, как Барселона и Афины снова задыхаются от загрязнённого токсинами воздуха", — сетует Констанс Дейкстра, соавтор исследования.

Большие суда выкачивают и другие вредные вещества.

С 2019 года объёмы выбросов оксидов азота и твёрдых частиц PM2,5 в Европе увеличились на 18% и 25% соответственно. Эти загрязняющие элементы связывают с респираторными заболеваниями и раком легких.

Венеция запретила круизным лайнерам заходить в порт в 2021 году Canva

Портовые города с самым грязным воздухом

Барселона возглавила рейтинг самых загрязнённых морских портов Европы.

В прошлом году там бросили якорь 805 круизных судов, более двух миллионов пассажиров высадились в порт. Зафиксировано в три раза больше вредных выбросов с лайнеров, чем со всех городских автомобилей.

За испанским городом последовали Чивитавеккья, итальянский город на побережье Тирренского моря, афинский порт Пирей, испанская Пальма-де-Майорка и Лиссабон в Португалии.

Пострадала экология не только средиземноморских городов. Гамбург поднялся с 17-го места по уровню загрязнения в 2019 году до шестого - в году 2022-м.

Но есть в отчёте и некоторые позитивные выводы.

Венеция была самым загрязнённым портом Европы в 2019 году. С тех пор, как в 2021-ом власти запретили круизным судам причаливать у венецианского берега, уровень содержания оксида серы в воздухе снизился на 80%, город опустился на 41-е место в рейтинге.

Как уменьшить воздействие на экологию?

Эксперты рекомендуют наложить ряд ограничений, например, запретить лайнерам запускать двигатели непосредственно в порту.

"Венеция показала, что бороться с загрязнением воздуха круизными судами можно, но запреты — не единственный способ", — считает Дейкстра.

"Порты могут значительно снизить уровень загрязнения, заставив суда подключаться к электросети в порту вместо того, чтобы запускать двигатели, и поддерживая использование альтернативного топлива с нулевым уровнем выбросов", — заключает наша собеседница.