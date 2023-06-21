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Круизный туризм: антирейтинг городов Европы с самым грязным воздухом

Cruise ships spew out toxic particulates, polluting the air in the cities they dock at.
Cruise ships spew out toxic particulates, polluting the air in the cities they dock at.   -  Авторское право  canva
 Charlotte Elton

В прошлом году круизные лайнеры в Европе выбросили в атмосферу больше токсичного сернистого газа, чем миллиард автомобилей.

Несмотря на обещания круизных компаний-гигантов принять меры по уменьшению негативного воздействия на климат, экологическая ситуация стремительно ухудшается. Об этом говорится в отчёте Transport and Environment.

Эксперты собрали данные о 218 круизных лайнеров Европы. Выяснилось, что в 2022 году они выбросили в воздух 509 тонн оксидов серы. Это в 4,4 раза больше, чем все автомобили на континенте. Кроме того, ещё в 2019 году объёмы вредных выбросов составляли по 465 тонн.

Чем опасны оксиды серы?

Оксиды серы могут нанести ущерб экосистемам и здоровью человека. Они вызывают кислотные дожди и респираторные заболевания, такие как астма и эмфизема лёгких.

После затишья в пандемию, когда индустрия взяла паузу,"круизные суда вернулись, и такие туристические столицы, как Барселона и Афины снова задыхаются от загрязнённого токсинами воздуха", — сетует Констанс Дейкстра, соавтор исследования.

Большие суда выкачивают и другие вредные вещества. 

С 2019 года объёмы выбросов оксидов азота и твёрдых частиц PM2,5 в Европе увеличились на 18% и 25% соответственно. Эти загрязняющие элементы связывают с респираторными заболеваниями и раком легких.

Canva
Венеция запретила круизным лайнерам заходить в порт в 2021 годуCanva

Портовые города с самым грязным воздухом

Барселона возглавила рейтинг самых загрязнённых морских портов Европы. 

В прошлом году там бросили якорь 805 круизных судов, более двух миллионов пассажиров высадились в порт. Зафиксировано в три раза больше вредных выбросов с лайнеров, чем со всех городских автомобилей. 

За испанским городом последовали Чивитавеккья, итальянский город на побережье Тирренского моря, афинский порт Пирей, испанская Пальма-де-Майорка и Лиссабон в Португалии.

Пострадала экология не только средиземноморских городов. Гамбург поднялся с 17-го места по уровню загрязнения в 2019 году до шестого - в году 2022-м. 

Но есть в отчёте и некоторые позитивные выводы. 

Венеция была самым загрязнённым портом Европы в 2019 году. С тех пор, как в 2021-ом власти запретили круизным судам причаливать у венецианского берега, уровень содержания оксида серы в воздухе снизился на 80%, город опустился на 41-е место в рейтинге.

Как уменьшить воздействие на экологию?

Эксперты рекомендуют наложить ряд ограничений, например, запретить лайнерам запускать двигатели непосредственно в порту. 

"Венеция показала, что бороться с загрязнением воздуха круизными судами можно, но запреты — не единственный способ", — считает Дейкстра.

"Порты могут значительно снизить уровень загрязнения, заставив суда подключаться к электросети в порту вместо того, чтобы запускать двигатели, и поддерживая использование альтернативного топлива с нулевым уровнем выбросов", — заключает наша собеседница.

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