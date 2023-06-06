Туристические налоги: за въезд в эти страны в 2023 году вам придется заплатить

От Венеции до Алгарве - вот все города и страны, за посещение которых в этом году придется заплатить.

После пандемии туристическая отрасль заметно оживилась, возрождая туристические направления, пострадавшие от COVID-ограничений.

Однако некоторые популярные места вновь испытывают на себе последствия чрезмерного туризма.

В результате некоторые из них прибегли к введению "туристического налога" в 2022 году, а другие планируют ввести его в этом году.

Во многих местах уже действуют такие налоги, и если вы путешествовали за границу, то, скорее всего, уже платили его. Возможно, вы никогда не замечали этого, поскольку иногда он включен в стоимость авиабилетов или в суму, которую вы платите в отеле.

Мы провели исследование за вас: здесь собрано все, что вам нужно знать о странах, за въезд в которые нужно платить.

Испания: Барселона увеличивает туристический налог в 2023 году

Налог на туристов в Барселоне будет увеличен в течение следующих двух лет, объявили городские власти.

С 2012 года гости каталонской столицы должны были платить как региональный туристический налог, так и дополнительный общегородской сбор.

С 1 апреля городские власти увеличили муниципальный сбор до €2,75.

Второе повышение произойдет в следующем году 1 апреля 2024 года, когда сбор вырастет до €3,25.

Налог распространяется на посетителей, останавливающихся в гостиницах.

Совет заявил, что полученные средства будут использованы для финансирования инфраструктуры города, включая улучшение дорог, автобусного сообщения и эскалаторов.

Валенсия введет туристический налог в 2023 году

Валенсия объявила о введении туристического налога для путешественников, останавливающихся во всех типах жилья в регионе, включая гостиницы, хостелы, апартаменты и кемпинги.

Он вступит в силу в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Посетители должны будут платить от 50 центов до 2 евро за ночь, в зависимости от выбранного ими места проживания, на срок до семи ночей.

Власти утверждают, что плата пойдет на развитие туристического сектора региона. Выручка также будет использована для обеспечения доступного жилья местным жителям в туристических центрах.

Португалия: Ольян введет туристический налог в 2023 году

Ольян, португальский рыбацкий городок, популярный среди туристов, скоро начнет взимать с приезжих €2 за ночь в период с апреля по октябрь.

В период с ноября по март налог будет снижен до 1 евро. Он не будет распространяться на детей младше 16 лет, и его размер будет ограничен пятью ночами - то есть максимум 10 евро - за одну поездку.

По словам местных властей, плата будет использоваться для минимизации воздействия туризма на города Алгарве.

Два из 16 муниципалитетов Алгарве уже взимают туристический налог: Фару (1,5 евро за ночь до семи ночей с марта по октябрь) и Вила-Реал-де-Санту-Антониу (1 евро в день до семи дней).

Таиланд может ввести туристический сбор в 2023 году

Таиланд обсуждает возможность введения туристического сбора в размере 300 бат (8 евро). Первоначально предполагалось, что он будет взиматься с конца 2022 года, но отсутствие ясности в плане реализации привело к переносу срока.

В связи с приближающимися выборами в Таиланде введение сбора все еще находится в подвешенном состоянии.

В прошлом году губернатор Туристического управления Таиланда сообщил агентству Reuters, что часть сбора будет "использована для заботы о туристах", поскольку бывали случаи, когда медицинская страховка не покрывала необходимые расходы.

Это также поможет сохранить главные достопримечательности, такие как Большой дворец в Бангкоке.

Венеция введет туристический сбор в 2023 или 2024 году

Венеция вскоре может начать взимать плату с туристов, посещающих город. Первоначально введение сбора было запланировано на январь, затем на лето 2023 года, но неоднократно откладывалось. Пока неясно, когда он вступит в силу, но похоже, что вряд ли это произойдет в этом году.

Итальянская газета La Stampa сообщила в августе прошлого года, что было предложено несколько мер для контроля числа туристов, например, система онлайн-бронирования. Но для сдерживания численности туристов необходимо приложить больше усилий - в том числе ввести плату за въезд в город.

Предлагаемый сбор будет варьироваться от 3 до 10 евро в зависимости от того, низкий или высокий сезон.

ЕС вводит туристическую визу в 2024 году

Начиная с 2024 года, граждане стран, не входящих в ЕС, включая американцев, австралийцев, британцев и других путешественников должны будут заполнить заявление стоимостью 7 евро, чтобы попасть на территорию Евросоюза.

Тем, кому меньше 18 или больше 70 лет, платить сбор не придется.

Эта схема должна была быть введена в действие к ноябрю 2023 года, но возникли задержки, связанные с новой системой въезда/выезда ЕС (EES).

Флаг ЕС Canva

Вот все страны, для въезда в которые необходимо заплатить туристический сбор

Во многих странах по разным причинам уже введен туристический сбор.

В некоторых это связано с попыткой ограничить количество приезжающих и предотвратить чрезмерный туризм.

Для других это налог на поддержание туристических объектов и охрану природных ресурсов.

Австрия

В Австрии вы платите налог на ночлег, который варьируется в зависимости от того, в какой провинции вы находитесь. В Вене или Зальцбурге вы заплатите дополнительно 3,02 процента от гостиничного счета на человека.

Налог на туризм также известен как Tourismusgesetz и Berherbergungsbeiträge.

Бельгия

Туристический налог в Бельгии также взимается за проживание, за каждую ночь, которую вы проводите в стране.

Иногда этот сбор включен в стоимость номера в гостинице, но некоторые гостиницы выделяют эту сумму отдельно и взимают ее дополнительно, поэтому необходимо внимательно проверять свой счет.

В Антверпене и Брюгге плата взимается за номер. В Брюсселе тариф варьируется в зависимости от размера и рейтинга отеля.

В целом она составляет около 7,5 евро.

Бутан

В то время как в большинстве стран туристические сборы не превышают 20 евро, в Бутане этот налог довольно высок.

Минимальный сбор для большинства иностранцев составляет 200 долларов (228 евро) на человека в день.

Королевство приняло решение ввести самый высокий в мире ежесуточный сбор в размере с каждого туриста для поддержания устойчивого развития страны.

Болгария

В Болгарии взимается туристический сбор за ночлег.

Он очень низкий и варьируется в зависимости от района и классификации отеля - примерно до 1,5 евро.

Пловдив, Болгария Canva

Карибские острова

На большинстве Карибских островов к стоимости проживания в отеле добавляется туристический налог или сбор за выезд.

Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Бермуды, Бонайре, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Доминика, Доминиканская Республика, Гренада, Гаити, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Мартен, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго и Виргинские острова США - все они в той или иной форме взимают плату с туристов.

Плата варьируется от 13 евро на Багамах до 45 евро на Антигуа и Барбуде.

Хорватия

Хорватия повысила туристический налог в 2019 году. Однако повышенная ставка действует только в пик сезона летом.

Посетители платят около 10 кун (€1,33) с человека за ночь.

Чешская Республика

В Чешской Республике туристический сбор нужно платить только при посещении столицы, Праги.

Он очень небольшой (менее 1 евро) и оплачивается с человека за ночь до 60 ночей. Этот налог не распространяется на детей до 18 лет.

Франция

Во Франции необходимо платить "налог на проживание" (taxe de séjour). Он добавляется к вашему счету в отеле и варьируется в зависимости от того, в каком городе вы находитесь.

Ставки варьируются от 0,20 евро до примерно 4 евро с человека за ночь.

Такие туристические центры, как Париж и Лион, используют эти деньги для поддержания туристической инфраструктуры.

Париж, Франция Canva

Германия

В Германии существует так называемый "культурный налог" (kulturförderabgabe), а также "постельный налог" (bettensteuer) в таких городах, как Франкфурт, Гамбург и Берлин.

Этот налог составляет около 5 процентов от суммы счета за проживание в отеле.

Греция

Туристический налог в Греции зависит от количества звезд отеля или количества комнат, которые вы снимаете. Он может составлять до 4 евро за номер.

Сбор был введен Министерством туризма Греции, чтобы помочь сократить долг страны.

Венгрия

Туристические сборы в Венгрии действуют только в Будапеште.

Путешественники должны уплатить дополнительные 4 процента за каждую ночь, исходя из стоимости номера.

Индонезия

Туристические сборы в Индонезии действуют только на острове Бали.

В 2019 году, согласно новому закону, иностранные гости индонезийского острова должны будут заплатить сбор в размере 9 евро.

Как сообщается, доходы от этого налога идут на программы по сохранению окружающей среды и балийской культуры.

Храмы на Бали Canva

Италия

Туристические налоги в Италии зависят от того, где вы находитесь. Венеция может ввести свой собственный налог в этом или будущем году.

Между тем, в Риме сбор составляет от 3 до 7 евро за ночь в зависимости от типа номера, некоторые небольшие города берут больше.

Япония

В Японии это налог на выезд. Посетители Японии платят 1 000 иен (около 8 евро) при выезде из страны.

На официальном сайте туризма утверждается, что этот небольшой налог "существенно влияет" на экономику страны.

Малайзия

Туристический налог в Малайзии имеет фиксированную ставку и взимается за каждую ночь пребывания.

Сбор составляет около 4 евро за ночь.

Новая Зеландия

Туристы, а также некоторые студенты и рабочие, приезжающие в Новую Зеландию, по прибытии должны заплатить международный сбор на охрану природы и туризм (IVL).

Австралийцы освобождены от его уплаты.

Размер сбора составляет 35 новозеландских долларов, что примерно равно 21 евро.

Новая Зеландия Canva

Нидерланды

В Нидерландах существует налог для туристов на суше и налог для туристов на воде.

В Амстердаме он составляет 7 процентов от стоимости гостиничного номера. Он называется toeristenbelasting.

Португалия

Низкий туристический налог в Португалии уплачивается за ночь с человека и распространяется только на гостей в возрасте 13 лет и старше.

Он составляет около 2 евро и в настоящее время действует в 13 из 308 муниципалитетов Португалии, включая города Порту, Лиссабон и Фару.

Платить его нужно только первые семь дней пребывания в стране.

Словения

Туристический налог в Словении варьируется в зависимости от местоположения и рейтинга отеля.

Он немного выше в крупных городах и курортных поселках, включая Любляну и Блед - около 3 евро.

Испания

Если вы отправляетесь на Ибицу или Майорку, вам придется заплатить туристический налог.

Сбор распространяется на жилье для отдыха на Балеарских островах Испании (Майорка, Менорка, Ибица, Форментера) и взимается с каждого отдыхающего в возрасте 16 лет и старше.

В высокий сезон налог может достигать 4 евро за ночь.

Мадрид Canva

Швейцария

Туристический налог в Швейцарии варьируется в зависимости от места проживания. Он взимается за ночь с каждого путешественника и составляет около 2,20 евро.

Расценки на проживание обычно не включают туристический налог - он указывается как отдельная сумма, поэтому его легче отслеживать.

Он применяется только при пребывании в стране до 40 дней.

США

Гостиничный налог или налог на проживание для путешественников, снимающих жилье, взимается на большей части территории Соединенных Штатов. Его также называют налогом на заполняемость.

Плата взимается в отелях, мотелях и гостиницах. Самая высокая ставка, как сообщается, в Хьюстоне, где налог на проживание в гостинице составляет 17 процентов.