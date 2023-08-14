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Вперёд, на юг: рекордные пробки в сезон отпусков

Турист из Германии в километровой пробке на въезде на автостраду, ведущую к Адриатическому морю, в районе Лучко под Загребом, 15 июля 2023 года.
Турист из Германии в километровой пробке на въезде на автостраду, ведущую к Адриатическому морю, в районе Лучко под Загребом, 15 июля 2023 года. Авторское право DENIS LOVROVIC / AFP
By Alexander Kazakevich
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В Хорватии перегружены трассы и аэропорты на побережье Адриатики. В швейцарском тоннеле Сен-Готард перекрыто движение поездов, на его автомобильном участке скопились пробки.

В Хорватии, входящей в число наиболее популярных летних направлений у туристов, побиты рекорды по загруженности дорог. 

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В портовом городе Сплит в минувшие выходные было зафиксировано максимальное количество пассажиров транспортных средств – 90 тысяч.

Пробки на главной автомагистрали страны, ведущей из столицы Загреба вдоль побережья Адриатики, достигали 7 километров. Был перегружен приморский аэропорт Задара. 

Желающим пересечь Альпы также нужно было запастись терпением. В Швейцарии автомобильная пробка на северном въезде в легендарный Готардский тоннель растянулась на 8 километров – это половина всей его длины.

Из-за схода с рельсов товарного состава движение пассажирских поездов по туннелю будет закрыто до среды. 

Через Сен-Готард жители Северной Швейцарии и Германии попадают на курорты Италии и Франции.

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