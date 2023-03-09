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Новости мира путешествий

Где находятся лучшие аэропорты Европы? Опрос пассажиров выявил неожиданные результаты

Стамбульский аэропорт был назван одним из лучших среди крупных аэропортов
Стамбульский аэропорт был назван одним из лучших среди крупных аэропортов   -  Авторское право  Canva
 Euronews Travel

Аэропорт им. Леннарта Мери в Таллине, а также воздушные гавани Белграда, Будапешта и Афин - среди лучших, согласно новым данным, собранным Международным советом аэропортов.

С 2006 года Международный совет аэропортов проводит опрос пассажиров об их впечатлениях от обслуживания почти в 400 аэропортах 95 стран. Лучшим предприятиям присуждается премия совета.

Вот как выглядит рейтинг европейских аэропортов 2022 года.

По каким критериям присуждается премия Airport Service Quality Awards?

Премия ASQ присуждается в зависимости от размера аэропорта и региона. Вопросы опроса касаются качества обслуживания, персонала, чистоты, а также доступности аэропорта.

Аэропорты, набравшие 20 процентов от общего числа баллов по шкале удовлетворенности, попадают в шорт-лист.

Полученные результаты позже передаются аэропортам, чтобы помочь им улучшить качество обслуживания клиентов.

Какие аэропорты являются лучшими в Европе?

Больше всего аэропортов, которые принимают менее двух миллионов пассажиров в год и обслуживают путешественников на высоком уровне, в Испании. Эль Йерро в Вальверде, Памплона, Реус, Мурсия и Астурия попали в число лучших. Единственный аэропорт вне Испании, который присоединился к ним, - шотландский Инвернесс.

В категории от двух до пяти миллионов пассажиров лидируют страны Восточной Европы: Скопье (Северная Македония), Таллин (Эстония) и Загреб (Хорватия).

Среди аэропортов, принимающих от 5 до 15 миллионов пассажиров в год, победители распределены более равномерно. Среди них Анкара Эсенбога в Турции, Белград в Сербии, Кефлавик в Исландии, Международный аэропорт Мальты, Милан-Бергамо в Италии, Порту в Португалии и Салоники в Греции.

В категории от 15 до 25 миллионов пассажиров первое место делят аэропорты Аликанте (Испания), Будапешта (Венгрия) и Хельсинки (Финляндия).

Среди аэропортов, обслуживающих от 25 до 40 миллионов человек в год, - Афины в Греции, Пальма в Испании и Цюрих в Швейцарии.

Лучшими аэропортами, которые обслуживают более 40 миллионов человек в год, первое место поделили аэропорты Рима (Италия) и Стамбула (Турции).

Где у вас меньше шансов получить приятные впечатления от аэропорта?

Премия ASQ Awards не называет худшие аэропорты Европы, но существуют другие рейтинги.

В Великобритании в аэропорту Лидс Брэдфорд самые длинные очереди, согласно опросу, проведенному в ноябре организацией Which?

Данные, опубликованные европейским органом управления воздушным движением Eurocontrol в начале этого года, показывают худшие аэропорты в плане задержек рейсов.

Среди крупнейших аэропортов Европы самые долгие задержки наблюдались в Лиссабоне в Португалии и Франкфурте в Германии, где менее 60 процентов рейсов отправлялись вовремя. Третьим по задержкам стал парижский аэропорт им. Шарля де Голля.

Повторится ли этим летом прошлогодний хаос в аэропортах?

Поскольку это лето, как ожидается, станет самым напряженным туристическим сезоном с 2019 года, есть основания опасаться, что нас ждут новые очереди, отмены и задержки рейсов.

К сожалению, существует большая вероятность того, что проблемы, с которыми пассажиры столкнулись в прошлом году, будут преследовать их и в 2023 году. Нехватка персонала, забастовки, растущий спрос на рейсы и недостаточная доступность воздушного пространства - все это может сыграть свою роль.

Учитывая это, будьте внимательны при выборе аэропортов.