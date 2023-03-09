Где находятся лучшие аэропорты Европы? Опрос пассажиров выявил неожиданные результаты

Аэропорт им. Леннарта Мери в Таллине, а также воздушные гавани Белграда, Будапешта и Афин - среди лучших, согласно новым данным, собранным Международным советом аэропортов.

С 2006 года Международный совет аэропортов проводит опрос пассажиров об их впечатлениях от обслуживания почти в 400 аэропортах 95 стран. Лучшим предприятиям присуждается премия совета.

Вот как выглядит рейтинг европейских аэропортов 2022 года.

По каким критериям присуждается премия Airport Service Quality Awards?

Премия ASQ присуждается в зависимости от размера аэропорта и региона. Вопросы опроса касаются качества обслуживания, персонала, чистоты, а также доступности аэропорта.

Аэропорты, набравшие 20 процентов от общего числа баллов по шкале удовлетворенности, попадают в шорт-лист.

Полученные результаты позже передаются аэропортам, чтобы помочь им улучшить качество обслуживания клиентов.

Какие аэропорты являются лучшими в Европе?

Больше всего аэропортов, которые принимают менее двух миллионов пассажиров в год и обслуживают путешественников на высоком уровне, в Испании. Эль Йерро в Вальверде, Памплона, Реус, Мурсия и Астурия попали в число лучших. Единственный аэропорт вне Испании, который присоединился к ним, - шотландский Инвернесс.

В категории от двух до пяти миллионов пассажиров лидируют страны Восточной Европы: Скопье (Северная Македония), Таллин (Эстония) и Загреб (Хорватия).

Среди аэропортов, принимающих от 5 до 15 миллионов пассажиров в год, победители распределены более равномерно. Среди них Анкара Эсенбога в Турции, Белград в Сербии, Кефлавик в Исландии, Международный аэропорт Мальты, Милан-Бергамо в Италии, Порту в Португалии и Салоники в Греции.

В категории от 15 до 25 миллионов пассажиров первое место делят аэропорты Аликанте (Испания), Будапешта (Венгрия) и Хельсинки (Финляндия).

Среди аэропортов, обслуживающих от 25 до 40 миллионов человек в год, - Афины в Греции, Пальма в Испании и Цюрих в Швейцарии.

Лучшими аэропортами, которые обслуживают более 40 миллионов человек в год, первое место поделили аэропорты Рима (Италия) и Стамбула (Турции).

Где у вас меньше шансов получить приятные впечатления от аэропорта?

Премия ASQ Awards не называет худшие аэропорты Европы, но существуют другие рейтинги.

В Великобритании в аэропорту Лидс Брэдфорд самые длинные очереди, согласно опросу, проведенному в ноябре организацией Which?

Данные, опубликованные европейским органом управления воздушным движением Eurocontrol в начале этого года, показывают худшие аэропорты в плане задержек рейсов.

Среди крупнейших аэропортов Европы самые долгие задержки наблюдались в Лиссабоне в Португалии и Франкфурте в Германии, где менее 60 процентов рейсов отправлялись вовремя. Третьим по задержкам стал парижский аэропорт им. Шарля де Голля.

Повторится ли этим летом прошлогодний хаос в аэропортах?

Поскольку это лето, как ожидается, станет самым напряженным туристическим сезоном с 2019 года, есть основания опасаться, что нас ждут новые очереди, отмены и задержки рейсов.

К сожалению, существует большая вероятность того, что проблемы, с которыми пассажиры столкнулись в прошлом году, будут преследовать их и в 2023 году. Нехватка персонала, забастовки, растущий спрос на рейсы и недостаточная доступность воздушного пространства - все это может сыграть свою роль.

Учитывая это, будьте внимательны при выборе аэропортов.