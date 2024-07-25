Экоактивисты блокируют аэропорты Европы

Демонстранты призывают правительства всего мира прекратить добычу и сжигание ископаемого топлива к 2030 году.

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Cкоординированные акции протеста под лозунгом "Нефть убивает" привели к приостановке полетов в аэропортах Франкфурта и Осло в четверг.

Демонстранты призвали прекратить использовать ископаемое топливо к 2030 году.

Более 100 рейсов были отменены в самом загруженном аэропорту Германии. Демонстранты из движения "Последнее поколение" прорвали ограждение по периметру и приблизились к взлетно-посадочным полосам Франкфуртского аэропорта пешком, на велосипедах и скейтбордах. Участники акции требуют от правительства Германии провести переговоры и подписать международное соглашение об отказе от использования нефти, газа и угля к 2030 году.

"Мы резко осуждаем эти несанкционированные демонстрации и оставляем за собой право подать в суд на их участников", — заявили в аэропорту Франкфурта. "Их деятельность представляет серьезную опасность для полетов, возможно, подвергая опасности человеческую жизнь".

В Осло манифестанты из движений Folk Mot Fossilmakta и Scientist Rebellion Norway заблокировали очередь регистрации на рейсы.

Экологические группы заявили, что этим летом они планируют организовать протесты в аэропортах по всей Европе, чтобы напомнить людям о связи между ископаемым топливом, например тем, которое используется в авиалайнерах, и изменением климата. Группы призывают правительства всего мира прекратить добычу и сжигание ископаемого топлива к 2030 году.

В среду акции протеста прошли в аэропортах Кельна, Барселоны, Хельсинки и Осло.

Полиция Лондона заявила в среду, что предотвратила запланированную акцию протеста в аэропорту Хитроу, которая могла оказать существенное влияние на крупнейший аэропорт Европы.

Десятки активистов были задержаны по всей Европе.

"Эти действия глупы, преступны и опасны", — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер. "Те, кто блокирует взлетно-посадочные полосы, рискуют не только своей жизнью, но также подвергают опасности других и причиняют вред всем путешественникам".

На прошлой неделе кабинет министров Германии одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для лиц, нарушающих периметр аэропорта.

Предлагаемый законопроект, который еще должен быть одобрен законодателями, предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за намеренное вторжение в запретные зоны аэропорта и создание угрозы для гражданской авиации. В некоторых случаях возможно наказание сроком до пяти лет. В настоящее время такие нарушения могут повлечь за собой только штрафы.

Авиаперелеты считаются одним из наиболее углеродоемких видов деятельности, но ожидается, что авиационная отрасль будет устойчиво расти в ближайшие десятилетия, несмотря на усилия по сдерживанию изменения климата на планете.