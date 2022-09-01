Кулинарное путешествие на Балеарские острова

На Балеарских островах — невероятная кухня. В ее основе - традиции, экология, инновации, вклад, поселившихся здесь народов. Давайте познакомимся с самыми лучшими продуктами Средиземноморья.

Я отправилась на острова Мальорка и Менорка, где побываем в высокогорье, где делают колбасу Собрасаду и сыр Маон, и на прибрежных солеварнях Эс-Трэнк, примыкающих к уникальному природному заказнику.

"Цвет соли" из солеварен Эс-Трэн

Тонкий слой соли образуется в результате испарения. Ее собирают с водной поверхности вручную. Оставшуюся воду отцеживают в натуральных джутовых корзинах. Затем соль отправляется на просушку. В течении нескольких часов всю работу сделают солнце, морской бриз и сухой воздух.

"Соль собирают вручную, — рассказывает директор солеварни Лаура Кальво. — Она считается органической. Этот старинный метод гарантирует, что не происходит никаких парниковых выбросов в атмосферу. Мы напрямую используем энергию солнца — чистую и возобновляемую. Отсюда такое качество продукта. Природа и традиции рождают соль с бо́льшим количеством минералов и полезных свойств, чем у обычной соли. Ее тонкая текстура украсит любое блюдо!"

Собрасада — колбасная гордость Мальорки

Я приехала на ферму, чтобы узнать, как здесь делают собрасаду — мальоркскую колбасу. Черные свиньи здесь растут на воле. Длинные уши укрывают их от солнца. Эта порода свиней типична для Балеарских островов. Корм для этих свиней производится в том же семейном хозяйстве замкнутого цикла.

"Особая ценность этих свиней, — объясняет Хавьер Ирасуста с колбасной фабрики, — в том, что мы контролируем весь процесс производства от начала до конца. Таким образом мы получаем прекрасный продукт, отличающийся от того, что можно найти на рынке".

Колбасу делают из выращенных на ферме мяса и других ингредиентов. Красноватый оттенок ей придаёт “пиментон” — испанская разновидность паприки. А натуральная сушка придаёт колбасе уникальный аромат и текстуру. Собрасаду используют в многочисленных рецептах местной кухни. Но ее можно есть и так. Традиции не мешают изобретательности. По словам Хавьера, на Балеарах встречается Собрасада с шоколадом, карри, синим сыром и сыром Маон.

Сыр Маон ручной работы

На сырной ферме на острове Менорка коровы пасутся на пастбище, обдуваемом морским ветром. Это объясняет солоноватый привкус у сыра.

Летом сыровар Магдалена Бегур кормит коров сеном, выращенном на той же ферме. Секрет высокого качества сыра — свежее молоко и кустарные способы приготовления. Старинные технологии практически не оставляют отходов. По словам Магдалены каждая головка сыра уникальна, так как она проходит через разные руки. В завершение процесс поверхность сыра пропитывается оливковым маслом и пиментоном. Сыру Маон присвоено защищенное законом название, привязанное к месту его изготовления.