Пасхальные каникулы без перелетов? Семь европейских городов, которые можно посетить на поезде

Пасхальные каникулы стремительно приближаются, и если вы хотите отдохнуть, то это идеальное время для путешествия на поезде.

Железнодорожные маршруты могут быть удивительно быстрыми - всего 3,5 часа от Лондона до Амстердама! Но даже длинные переезды могут быть комфортабельными - с роскошными спальными местами.

Путешественники все чаще делятся радостями медленных поездок. Добираться из пункта А в пункт Б - одно удовольствие, когда вы разглядываете из окна разнообразные пейзажи Европы. Сейчас открывается все больше новых маршрутов, что означает, что вы можете легко отправиться в путешествие.

Итак, мы выбрали семь фантастических городов Европы - от культурных центров на севере до залитых солнцем мест на юге, куда не обязательно лететь самолетом.

За горными пейзажами - в Берн

Идеальная для открытки столица Швейцарии расположена на берегу кристально чистой реки Ааре и окружена величественной красотой заснеженных Альп.

Воспользуйтесь весенней погодой, чтобы отправиться в тур на электрическом велосипеде по маршруту Radwanderroute 888 - Grünes Band Bern или прогуляться по парку Розенгартен.

Берн прекрасен в хорошую погоду Pexels

Здесь также находится шесть километров укромных торговых галерей, в которых полно кафе и ремесленных лавок. Чтобы полюбоваться лучшим видом на средневековый Альтштадт (Старый город), поднимитесь по 344 ступеням на вершину Бернского собора - самого высокого храма в стране (высота 101 метр).

Прямые поезда из Парижа и Франкфурта до Берна идут 4,5 часа. Из Брюсселя и Лондона поездка занимает 7,5 часов с одной пересадкой в столице Франции.

Для гурманов - Флоренция

Невозможно выбрать только одну точку в Европе для гурманов, но очаровательный итальянский город Флоренция - это особенно аппетитный выбор.

Тосканские лакомства, такие как скьяччата и флорентийский стейк, часто присутствуют в меню, где особое внимание уделяется местным сезонным продуктам питания. Попробуйте тальятелле с трюфелем и белыми грибами или пасту паппарделле с кабаном, а затем, возможно, лучшее мороженое во всей стране.

Температура воздуха начинает повышаться в марте, но весной она еще достаточно комфортная для осмотра достопримечательностей.

Ночные поезда добираются до Флоренции из Мюнхена за 10 часов, что делает город идеальным местом для отдыха, куда можно добраться на ночном экспрессе. Из Женевы поездка займет менее 6,5 часов.

Культурный отдых в Амстердаме

Благодаря таким знаменитым художникам, как Ван Гог и Рембрандт, Амстердам считается городом искусства.

Здесь можно увидеть работы голландских мастеров в Национальном музее и не менее интересные современные произведения в Стеделийке (Городском музее). Тут легко понять, почему столица Нидерландов считается одним из культурных центров Европы. Отправляйтесь дальше, и вы откроете для себя множество других мест, от скульптур под открытым небом до крошечных независимых галерей.

Знаменитые амстердамские каналы Pixabay

Весной Амстердам и его окрестности оживают. Вдоль каналов ярко зеленеют деревья, городские парки предстают в наилучшем виде, повсюду радуют глаз тюльпаны - один из самых известных нидерландских символов.

Чтобы увидеть эти легендарные цветы, в период с марта по май отправляйтесь в сады Кёкенхоф, расположенные чуть более чем в часе езды к юго-западу от Амстердама.

Прямым поездом из Франкфурта в Амстердам можно добраться за четыре часа, из Лондона - за 3,5 часа, а из Парижа - за 3.

Достопримечательности, залитые солнцем: Севилья

Несмотря на то, что Севилья находится немного в стороне от популярных туристических маршрутов, этот яркий город на юге Испании щедро вознаграждает туристов, готовых преодолеть лишние километры.

Это одно из самых жарких местечек Испании, где температура летом достигает 40°C, что делает его практически непригодным для посещения. Весной в Севилье гораздо климат гораздо мягче, а температура ниже.

Вид на Севилью с Metropol Parasol Building Pexels

Это город с богатой историей, в котором есть архитектурные достопримечательности - от самого большого в мире готического собора до изысканного королевского дворца Алькасар. Знойный, залитый солнцем, с извилистыми улочками, райскими закусками тапас и танцами фламенко, он непременно оставит незабываемые впечатления.

Севилья находится в 2,5 часах езды на прямом поезде из Мадрида. Поездка из Парижа или Лиссабона занимает от 12 до 13 часов.

За интригующей архитектурой - в Кёльн

Кельн в Германии - это удивительное сочетание древнеримских стен и средневековых церквей.

Шпили-близнецы собора Kölner Dom являются знаковым элементом линии горизонта, а вид на городские просторы с Южной башни стоит того, чтобы преодолеть 533 ступени. На этой башне также находится самый большой в мире свободно качающийся колокол весом 24 тонны.

Хотя погода в Кельне весной не такая теплая, как в некоторых других местах из нашего списка, она начинает улучшаться. Но будьте готовы к дождям и даже грозам, поэтому возьмите с собой зонт или дождевик.

Вы можете добраться до Кельна из Лондона за 4,5 часа с пересадкой в Брюсселе. Из Парижа прямой путь занимает 3 часа.

К пышным виноградникам - в Бордо

Бордо, винная столица Франции, восхищает туристов своими аккуратными и красивыми виноградниками.

Здесь вы можете посетить сотни аристократических винных поместий, или шато, чтобы узнать больше о процессе производства вина и попробовать конечный продукт.

В самом городе находится ультрасовременный музей Cite du Vin - впечатляющее место, призванное познакомить молодое поколение с вином и его наследием с помощью захватывающих выставок.

Приезжайте в Бордо, чтобы попробовать вино из местных шато Pixabay

Если вы планируете посетить Бордо в апреле, возможно, стоит посетить один из многочисленных винных фестивалей, которые проходят в течение месяца.

Бордо находится в 2 часах езды на поезде от Парижа. Вы можете добраться туда из Лондона или Амстердама примерно за 5,5 часов с одной пересадкой или за 4,5 часа из Брюсселя.

Имперское величие: Вена

Столица Австрии известна как город музыки благодаря наследию Моцарта, Бетховена, Брамса и Штрауса.

Посетите всемирно известный Музикферайн, где играет Венский филармонический оркестр, или познакомьтесь с интерактивными экспонатами инновационного музея Haus der Musik. Узнайте больше о наследии Габсбургов, зайдя во дворец Хофбург, один из крупнейших дворцовых комплексов в мире.

Если вы приедете в город весной, то сможете увидеть лучшие цветочные экспозиции Вены. В садах и парках по всему городу цветут магнолии и вишни, розы и тюльпаны.

Из Парижа в Вену можно добраться за 10 часов с одной пересадкой, а из Брюсселя - за 11. Прямая поездка из Франкфурта занимает всего 6,5 часов.