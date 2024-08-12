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Илон Маск получил девять жалоб на незаконное использование личных данных пользователей для обучения ИИ

Элон Маск, генеральный директор Tesla Motors Inc. представляет автомобиль Model X в штаб-квартире компании во вторник, 29 сентября 2015 года.
Элон Маск, генеральный директор Tesla Motors Inc. представляет автомобиль Model X в штаб-квартире компании во вторник, 29 сентября 2015 года. Авторское право Marcio Jose Sanchez/AP Photo
Авторское право Marcio Jose Sanchez/AP Photo
By Anna Desmarais
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Жалобы поступили менее чем через неделю после того, как власти Ирландии подали аналогичный судебный иск против Маска в связи с изменением настроек данных.

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Австрийская некоммерческая организация подала девять жалоб на компанию Илона Маска, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), за нарушение правил ЕС о конфиденциальности данных.

В июле пользователи X, социальной медиаплатформы Маска, заметили, что настройки данных были недавно изменены, чтобы публичные посты могли быть использованы для обучения Grok AI, конкурента OpenAI.

Европейский центр цифровых прав (NOYB - None of your business / "Не ваше дело") утверждает, что X внесла это изменение "незаконно", чтобы собрать данные более 60 миллионов пользователей X в ЕС.

"Twitter (X) - это следующая американская компания, которая просто высасывает данные пользователей ЕС для обучения искусственного интеллекта, - говорится в заявлении NOYB. - Twitter начал вводить данные европейских пользователей в свою технологию искусственного интеллекта "Grok" в мае 2024 года, никогда не информируя их и не спрашивая их согласия".

Некоммерческая организация подала жалобы в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR) в Австрии, Бельгии, Франции, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Испании и Польше.

В чем суть претензий?

"Французская" жалоба от NOYB обвиняет компанию X в нарушении 16 статей правил регламента ЕС, поскольку она не может доказать, что у нее есть "законный интерес" в получении такого большого объема персональных данных.

Социальная медиаплатформа не раскрыла, как будут обрабатываться эти данные, что NOYB считает еще одним нарушением.

На X пользователи видят новую категорию в разделе "Обмен данными, конфиденциальность и совместное использование" "Grok" - по названию генеративной модели искусственного интеллекта Илона Маска.

В ней пользователей спрашивают, хотят ли они отказаться от обмена сообщениями и взаимодействиями, исходными данными и результатами с Grok "для использования в целях обучения и тонкой настройки".

Функция отказа от предоставления данных "отговаривает пользователей от реализации их права на выбор", говорится в жалобе NOYB, вместо того чтобы спросить согласие с помощью "opt-in".

"Обработка персональных данных, скорее всего, необратима", - говорится в жалобе NOYB.

В ней утверждается, что X, скорее всего, не будет следовать правилу "права на забвение", которое позволяет отдельным пользователям обращаться к платформам с просьбой удалить их данные с онлайн-платформ.

В жалобе содержится просьба к Национальной комиссии Франции по защите данных (CNIL) принять срочное юридическое решение, провести углубленное расследование решений X о конфиденциальности данных и признать незаконным использование персональных данных для обучения моделей искусственного интеллекта без согласия пользователя.

"Компаниям, которые напрямую взаимодействуют с пользователями, просто необходимо предлагать им вариант "да/нет", прежде чем использовать их данные"
Макс Шремс
председатель NOYB

"Они регулярно делают это для множества других вещей, так что это определенно возможно и для обучения ИИ", - добавил Шремс.

'Неоправданно, за бортом'

Проблемы возникли менее чем через неделю после того, как Ирландская комиссия по защите данных (DPC) подала судебный иск против Маска в связи с тем же изменением настроек данных, потребовав от социальной медиаплатформы немедленно приостановить, ограничить или запретить использование персональных данных в своих тренировках.

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8 августа X объявила, что прекратит использовать данные для обучения своего искусственного интеллекта в ЕС, но добавила, что распоряжение DPC "необоснованно, выходит за рамки и выделяет X без каких-либо оснований", говорится в сообщении группы по вопросам глобального управления социальной платформы.

"В то время как многие компании продолжают прочесывать интернет для обучения моделей искусственного интеллекта, не заботясь о конфиденциальности пользователей, X сделала все возможное, чтобы предоставить пользователям больше контроля над своими данными", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что будет "продолжать защищать" права своих пользователей на конфиденциальность" и "будет использовать все доступные способы", чтобы оспорить постановление DPC.

В своей жалобе NOYB заявила, что "трудно понять", как будут обращаться с личной информацией, уже собранной X, и как она будет отличаться от данных, собранных в других странах.

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xAI, отдельное подразделение Маска по разработке искусственного интеллекта, утверждает, что Grok необходимо обучить на данных X, чтобы "улучшить (его) понимание человеческого языка, развить чувство юмора и помочь ему оставаться политически беспристрастным", - говорится на странице помощи X.

Euronews Next связался с X и xAI, но пока не получил ответ.

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