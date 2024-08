Илон Маск получил девять жалоб на незаконное использование личных данных пользователей для обучения ИИ

By Anna Desmarais

Жалобы поступили менее чем через неделю после того, как власти Ирландии подали аналогичный судебный иск против Маска в связи с изменением настроек данных.

Австрийская некоммерческая организация подала девять жалоб на компанию Илона Маска, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), за нарушение правил ЕС о конфиденциальности данных.

В июле пользователи X, социальной медиаплатформы Маска, заметили, что настройки данных были недавно изменены, чтобы публичные посты могли быть использованы для обучения Grok AI, конкурента OpenAI.

Европейский центр цифровых прав (NOYB - None of your business / "Не ваше дело") утверждает, что X внесла это изменение "незаконно", чтобы собрать данные более 60 миллионов пользователей X в ЕС.

"Twitter (X) - это следующая американская компания, которая просто высасывает данные пользователей ЕС для обучения искусственного интеллекта, - говорится в заявлении NOYB. - Twitter начал вводить данные европейских пользователей в свою технологию искусственного интеллекта "Grok" в мае 2024 года, никогда не информируя их и не спрашивая их согласия".

Некоммерческая организация подала жалобы в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR) в Австрии, Бельгии, Франции, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Испании и Польше.

В чем суть претензий?

"Французская" жалоба от NOYB обвиняет компанию X в нарушении 16 статей правил регламента ЕС, поскольку она не может доказать, что у нее есть "законный интерес" в получении такого большого объема персональных данных.

Социальная медиаплатформа не раскрыла, как будут обрабатываться эти данные, что NOYB считает еще одним нарушением.

На X пользователи видят новую категорию в разделе "Обмен данными, конфиденциальность и совместное использование" "Grok" - по названию генеративной модели искусственного интеллекта Илона Маска.

В ней пользователей спрашивают, хотят ли они отказаться от обмена сообщениями и взаимодействиями, исходными данными и результатами с Grok "для использования в целях обучения и тонкой настройки".

Функция отказа от предоставления данных "отговаривает пользователей от реализации их права на выбор", говорится в жалобе NOYB, вместо того чтобы спросить согласие с помощью "opt-in".

"Обработка персональных данных, скорее всего, необратима", - говорится в жалобе NOYB.

В ней утверждается, что X, скорее всего, не будет следовать правилу "права на забвение", которое позволяет отдельным пользователям обращаться к платформам с просьбой удалить их данные с онлайн-платформ.

В жалобе содержится просьба к Национальной комиссии Франции по защите данных (CNIL) принять срочное юридическое решение, провести углубленное расследование решений X о конфиденциальности данных и признать незаконным использование персональных данных для обучения моделей искусственного интеллекта без согласия пользователя.

"Компаниям, которые напрямую взаимодействуют с пользователями, просто необходимо предлагать им вариант "да/нет", прежде чем использовать их данные" Макс Шремс председатель NOYB

"Они регулярно делают это для множества других вещей, так что это определенно возможно и для обучения ИИ", - добавил Шремс.

'Неоправданно, за бортом'

Проблемы возникли менее чем через неделю после того, как Ирландская комиссия по защите данных (DPC) подала судебный иск против Маска в связи с тем же изменением настроек данных, потребовав от социальной медиаплатформы немедленно приостановить, ограничить или запретить использование персональных данных в своих тренировках.

8 августа X объявила, что прекратит использовать данные для обучения своего искусственного интеллекта в ЕС, но добавила, что распоряжение DPC "необоснованно, выходит за рамки и выделяет X без каких-либо оснований", говорится в сообщении группы по вопросам глобального управления социальной платформы.

"В то время как многие компании продолжают прочесывать интернет для обучения моделей искусственного интеллекта, не заботясь о конфиденциальности пользователей, X сделала все возможное, чтобы предоставить пользователям больше контроля над своими данными", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что будет "продолжать защищать" права своих пользователей на конфиденциальность" и "будет использовать все доступные способы", чтобы оспорить постановление DPC.

В своей жалобе NOYB заявила, что "трудно понять", как будут обращаться с личной информацией, уже собранной X, и как она будет отличаться от данных, собранных в других странах.

xAI, отдельное подразделение Маска по разработке искусственного интеллекта, утверждает, что Grok необходимо обучить на данных X, чтобы "улучшить (его) понимание человеческого языка, развить чувство юмора и помочь ему оставаться политически беспристрастным", - говорится на странице помощи X.

Euronews Next связался с X и xAI, но пока не получил ответ.