Великобритания: первые сроки участникам массовых беспорядков

By Euronews

Трое мужчин приговорены в Великобритании к тюремному заключению за участие в беспорядках. Общее число задержанных превысило 400 человек, четверти из них предъявлены обвинения.

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В Великобритании трое мужчин приговорены к различным срокам заключения - от 20 месяцев до трех лет - за участие в массовых беспорядках, сообщают британские СМИ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что выбравшие путь насилия люди "почувствуют на себе всю силу закона", пообещав первые решения по такого рода делам уже в течение недели.

Количество арестованных в Великобритании превысило 400 человек, примерно четверти из них уже предъявлены обвинения.

"Это должно стать мощным сигналом для всех, кто участвует в беспорядках, будь то напрямую или через Интернет, что с вами, скорее всего, разберутся в течение недели", - заявил Стармер по завершению второго заседания чрезвычайного правительственного комитета.

Предприниматель и владелец соцсети Х Илон Маск выразил мнение, что в Великобритании "неизбежна гражданская война", отметив, что пользователи Х жалуются на необъективность судебной системы страны.

В британском правительстве комментарии Маска назвали "весьма прискорбными" и "совершенно неоправданными". Министр по делам судов Великобритании Хейди Александер раскритиковала Маска, отметив, что в подобной ситуации необходимо "призывать к спокойствию".

В Саутпорте во вторник прошла церемония прощания с одной из погибших девочек, девятилетней Алисой. Всего в результате нападения на детей в танцевальном клубе города 29 июля погибли три ребенка, восемь - получили ранения. Нападавший - 17-летний подросток - был задержан.

Массовые беспорядки, вспыхнувшие после нападения в Саутпорте, перекинулись на другие города Великобритании.