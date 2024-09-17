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Первые обвинения подозреваемому в покушении на Трампа

Место покушения на Дональда Трампа оцеплено полицией
Место покушения на Дональда Трампа оцеплено полицией Авторское право Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано Последние обновления
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Подозреваемому в попытке нападения на Дональда Трампа предъявлены первые федеральные обвинения. По ним Райану Руту грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $500 тыс

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Подозреваемому в покушении на бывшего президента Дональда Трампа, предъявлены два федеральных обвинения, связанных с оружием.

58-летнему Райану Руту грозит в общей сложности 20 лет тюрьмы и штраф на сумму около 500 тысяч долларов, если его признают виновным по обоим из них. Ожидается, что официальное предъявление обвинений по этим пунктам состоится в суде 30 сентября.

Терри Спенсер, Associated Press:

"Руту предъявлены два обвинения, ни одно из которых напрямую не связано с покушением. Одно из них - хранение огнестрельного оружия осужденным преступником. Это связано с его действиями около 20 лет назад, когда встпуил в противостояние с полицией в Северной Каролине и хранил огнестрельное оружие со стертым серийным номером".

По всей видимости, по мере продолжения расследования Руту позже будут предъявлены и другие обвинения.

Мотивы стрелка пока остаются неясными, но следы, оставленные в интернете, свидетельствует о том, что у него были твердые политические взгляды, в том числе в отношении Украины и Китая.

Так, Рут неоднократно выражал свою поддержку Украине на различных платформах социальных сетей. По сообщениям, он якобы утверждал, что руководил схемой вербовки международных добровольцев, готовых отправиться воевать на стороне Украины, для её защиты от российского вторжения.

По данным газеты The Guardian, Оран Рут, сын подозреваемого, подтвердил поездки отца в Украину и то, что эта война его потрясла.

Украинские военные и члены международного Иностранного легиона осудили действия Рута.

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