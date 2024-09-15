Йеменские хуситы впервые ударили баллистической ракетой по центральным районам Израиля

ЦАХАЛ предпринял несколько попыток перехватить ракету, которая, по словам военных, "распалась в воздухе". О пострадавших и серьёзных разрушениях не сообщалось.

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Рано утром в воскресенье хуситы, контролирующие север Йемена, выпустили ракету класса "земля – земля", которая впервые достигла центральных районов Израиля.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других городах, жителям которых пришлось спускаться в укрытия. По словам израильских военных, ракета упала "на открытой местности".

В Армии обороны Израиля утверждают, что ракета развалилась в воздухе, ссылаясь на результаты предварительного расследования.

По результатам предварительной проверки выяснилось, что ракета, очевидно, распалась в воздухе. сообщение ЦАХАЛ

По словам представителей ЦАХАЛ, военные попытались сбить ракету, используя как дальнобойную систему обороны Arrow, так и "Железный купол", который обычно применяется для меньшей дальности.

Осколки ракеты и перехватчиков попали в открытые участки леса Бен-Шемен, недалеко от Кфар-Даниэля, а также на железнодорожную станцию в районе Модиина. О пострадавших и серьёзных повреждениях не сообщалось.

Хуситы, взявшие на себя ответственность за атаку, заявили, что ракета "развила гиперзвуковую скорость" и преодолела расстояние в 2040 км за 11 минут.

Представитель радикальной шиитской группировки, спонсируемой Ираном, Насруддин Амер заявил на платформе X, что йеменская ракета достигла Израиля после того, как "20 ракет не смогли её перехватить", и назвал это "только началом".

Он также добавил, что лидер группировки Абдель Малик аль-Хуси вскоре расскажет подробности "успешно операции", направленной вглубь Израиля.

Другой представитель боевиков и член их "политбюро" опубликовал пост с угрозами на иврите, в котором говорится, что аль-Хуси сделает заявление "в ближайшие часы".

Реакция Нетаньяху

В начале еженедельного заседания кабмина Биньямин Нетаньяху прокомментировал атаку: "Хуситы должны были уже знать, что за любую попытку нанести нам ущерб приходит жестокая расплата".

"Тех, кому нужно напоминание, мы приглашаем посетить порт Ходейда", – добавил премьер.

Израиль атаковал главный порт, контролируемый хуситами, 20 июля после того, как запущенный йеменской группировкой беспилотник нанёс удар по Тель-Авиву, убив одного человека и ранив ещё четверых.

Любой, кто нападёт на нас, не оправится от нашего удара. ХАМАС уже испытал это на себе. Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Воскресный удар, похоже, стал первым случаем, когда йеменская ракета проникла глубоко в воздушное пространство Израиля. Шиитские боевики несколько раз обстреливали Израиль с начала войны в Газе в октябре прошлого года "в знак солидарности с палестинцами". Большинство таких ракет были сбиты.