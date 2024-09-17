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Доклад IDEA: "Европейская демократия слабеет"

Доклад "Состояние мировой демократии" показывает, что европейская демократия слабеет.
Доклад "Состояние мировой демократии" показывает, что европейская демократия слабеет. Авторское право MANU FERNANDEZ/AP2008
Авторское право MANU FERNANDEZ/AP2008
By Marta Iraola Iribarrenvideo by Aïda Sanchez Alonso
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Даже в стабильных европейских странах наблюдается ухудшение ситуации по мере снижения явки избирателей и падения демократической легитимности во всем мире. Так считают в International IDEA, подчеркивая обеспокоенность Францией, Нидерландами и Испанией.

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Доверие к политикам и участие в выборах во всем мире снижаются уже 8 лет подряд. И Европа не стала исключпением, как утверждается в отчёте "Состояние демократии в мире 2024", опубликованном 17 сентября Международным институтом демократии и содействия выборам (International IDEA).

В докладе анализируется качество выборов, явка и восприятие результатов, а также то, воспринимаются ли результаты всерьез или приводят к протестам в необычайно напряженном году, когда на избирательные участки пришли 3 миллиарда человек.

Сэм ван дер Стаак, директор европейской программы International IDEA, в интервью Euronews назвал полученные результаты "тревожными".

По его словам, за 15 лет число избирателей сократилось примерно на 10 %, и примерно в 20% выборов проигравший не признает результат.

Снижение произошло, несмотря на многочисленные нововведения по всему миру, направленные на то, чтобы сделать избирательные процессы более доступными, например, снижение возраста голосования на Кипре и в Литве.

Хотя Европа демонстрирует лучшие результаты, чем другие регионы, International IDEA предупреждает, что некоторые составляющие здоровой демократии, включая гражданские свободы и доступ к правосудию, находятся под угрозой.

За 5 лет верховенство закона в Европе заметно ухудшилось, говорится в докладе, в котором рассматривались более 220 национальных выборов, проведенных в 159 странах в период с мая 2020 года по апрель 2024 года.**

"В некоторых европейских странах исполнительная власть оказывает давление на суды, набирая в них людей, которые их поддерживают", - сказал ван дер Стаак, отметив давление на демократию в Болгарии, Греции, Нидерландах, Португалии и Испании. - Я ожидаю, что в ближайшие пару лет больше внимания будет уделяться верховенству закона, поскольку это одна из самых больших слабостей демократии в Европе".

"Многие европейские страны отстают в области свободы слова и прессы", - говорится в докладе, где также отмечаются проблемы Греции с академической свободой и попытки правительств Италии и Словакии оказать давление на СМИ.

Франция также отмечена, учитывая обеспокоенность тем, что люди исключаются из политических процессов в зависимости от экономических факторов - например, дискриминации по признаку достатка.

Сокращение разрыва

В докладе также говорится о том, что разрыв между восточной, центральной и западной Европой сокращается.

"Это хорошая новость, потому что Европа все больше и больше объединяется, и вы не видите традиционного разделения на старые и новые [демократии]", - сказал ван дер Стаак.

International IDEA, межправительственная организация, поддерживающая демократию во всем мире, считает, что перспектива вступления в ЕС помогает некоторым отстающим странам наверстать упущенное.

Албания, Косово и Молдова добились прогресса в обеспечении доступа к правосудию, экономического равенства и свободы выражения мнений после агрессивной войны России в Украине, говорится в докладе.

Украина также ввела прозрачный и основанный на заслугах отбор в свой Конституционный суд и возобновила дисциплинарные разбирательства в отношении судей, говорится в докладе.

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