Делу время, потехе час. Euronews выясняет, в каких европейских странах лучше всего соблюдается режим работы и сна, и где сотрудники перегружены и страдают от недосыпа.

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В этом году ряд европейских стран перешли на четырёхдневную рабочую неделю. Эксперты считают, что такой график улучшает производительность и, оказывается, положительно влияет на сон.

Недавнее исследование, проведённое компанией MattressNextDay, показало, что сотрудники, работающие четыре дня в неделю вместо пяти, выигрывают час ночного сна.

В среднем европейцам удаётся спать около семи часов в сутки, хотя это число варьируется в зависимости от таких факторов, как баланс между работой и личной жизнью, качество воздуха и количество дневного света.

В ходе исследования анализировались данные из 36 европейских стран с тем, чтобы определить, в каких из них баланс между работой и сном лучше, а в каких хуже.

Мартин Сили, исполнительный директор (CEO) компании MattressNextDay, объяснил в интервью Euronews: "Баланс между работой и сном - это ключ к продуктивности и здоровью. Возникает соблазн пожертвовать сном ради работы, но реальность такова, что неполноценный отдых негативно сказывается на нашей сосредоточенности, креативности и способности принимать решения. Качественный сон помогает нам восстановить силы, чтобы мы могли работать с максимальной отдачей и справляться с трудностями дня".

"Прийти к балансу можно не только с помощью правильно составленного графика, но и через понимание того, что хороший сон необходим для долгосрочного успеха и благополучия", - заключил он.

Нидерланды - страна с самым оптимальным режимом работы и отдыха

Нидерланды возглавили рейтинг стран Европы с наилучшим соотношением времени работы и сна. Согласно исследованию Science Advances 2016 года, нидерландцы спят в среднем восемь часов и пять минут, а рабочая нагрузка - одна из самых небольших - в среднем по 32,2 часа в неделю.

Оба этих фактора объясняют, почему именно у Нидерландов один из самых высоких показателей удовлетворённости работой (выше только у Финляндии, Дании и Исландии), согласно недавнему отчёту аналитической компании Gallup.

Это, в свою очередь, помогает компаниям избегать текучки кадров и дополнительных расходов на повторный найм и обучение. Кроме того, согласно отчёту Gallup, Нидерланды высоко располагаются в топ стран мира, в которых сотрудники наименее подверженны стрессу. Греция, Мальта и Кипр, к примеру, - занимают нижние строчки этого рейтинга.

Одна из привычек, которая, по-видимому, помогает нидерландцам соблюдать правильный режим, - пить утренний кофе на улице, чтобы впитать как можно больше раннего солнечного света. Такая практика помогает регулировать циркадный ритм и повышает качество сна, увеличивает продуктивность деятельности.

В Австрии также очень хороший показатель баланса между работой и сном: в среднем австрийские сотрудники работают 33,6 часа в неделю, а спят, по данным MedUni Wien, семь-восемь часов.

В этой стране не только относительно короткая рабочая неделя, но и значительно ограничены сверхурочные, а некоторые компании предлагают гибкий график работы.

Норвежцы проводят много времени на свежем воздухе

Норвегия тоже вошла в число стран с оптимальным соотношением работы и сна. Среднестатистический норвежец трудится 33,9 часа в неделю. Примечательно, что норвежцы любят времяпровождение на свежем воздухе и разнообразные виды активного отдыха, такие как лыжи, походы и каякинг. У этой концепции даже есть название - Friluftsliv, что переводится как "жизнь на свежем воздухе".

Эти факторы укрепляют здоровье (например, нормализуют кровяное давление и уровень витамина D) и положительно влияют на сон, а также снижают стресс и улучшают настроение.

В спальнях норвежцев поддерживается прохладная температура, что тоже улучшает качество сна. Как правило, у каждого в паре есть отдельное одеяло, от чего снижается число пробуждений. А традиционные походы в сауны делают его более глубоким.

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В Турции и Сербии много работают и мало спят

Турция, Сербия и Черногория входят в число стран с наихудшим балансом между работой и сном.

Турки работают больше всех в Европе, средняя продолжительность рабочей недели в стране составляет 44,2 часа, потому времени на отдых и расслабление остаётся слишком мало.

Исследование 2021 года, проведённое ScienceDirect, показало, что во время пандемии стресс был одним из основных факторов, нарушающих сон населения Турции. Оказалось, что это сильнее проявлялось у мужчин, а также у состоящих в браке и тех, кто имеет детей.

Негативно сказывается и нестабильная экономическая ситуация в стране. Высокий уровень инфляции, стремительно растущие процентные ставки, высокий уровень безработицы и заоблачные цены на жильё - всё это вынуждает работников трудиться больше и дольше, чтобы позволить себе и своей семье самое необходимое. Неудивительно, что удовлетворённость работой в Турции составляет всего 61 %.

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Вопреки стереотипу о "ленивых черногорцах", Черногория занимает второе место в Европе по продолжительности рабочей недели - в среднем 43,4 часа. Это отчасти объясняется культурой труда, сложившейся в стране под влиянием балканских традиций, в которой ценится старшинство и иерархические структуры.

В связи с этим, черногорским сотрудникам сложно устанавливать и соблюдать границы, связанные с балансом работы и личной жизни, при взаимодействии со старшими по возрасту коллегами и начальниками. Им непросто отказаться от сверхурочной работы, работы в праздники и выходные, выполнения задач, выходящих за рамки должностных обязанностей. В результате сон и отдых часто отходят на второй план.

Однако местные власти взялись за решение проблемы, объявив в апреле о сокращении рабочего дня на один час.

В Сербии также относительно длинная рабочая неделя - 41,7 часа. Как и турецкие, сербские работники также испытывали на себе значительные нарушения сна во время пандемии. По данным исследования Национальной медицинской библиотеки от 2022 года, во время третьей волны пандемии примерно у половины молодых людей из стран Западных Балкан нарушился режим сна. Чаще всего от этого страдали женщины.

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Депрессия и апноэ среди сербов тоже весьма распространены.

По данным опроса 2022 года, проведённого местной фармацевтической компанией Hemofarm, 31 % сербов заявили, что у них проблемы со сном из-за плохих мыслей и страхов. Около 34 % также отметили, что повседневные заботы мешают им заснуть.

Помимо влияния на производительность труда, удлинение рабочей недели может увеличить риск возникновения проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, депрессия и диабет.

Что влияет на хороший сон?

На хороший сон может влиять несколько факторов, например, обстановка и температура в помещении, причём чем прохладнее и темнее в комнате, тем глубже будет сон. Специалисты рекомендуют отказаться от гаджетов примерно за час до сна, а также использовать обычный будильник вместо телефонного звонка.

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Также полезно отказаться от употребления никотина, кофеина и алкоголя перед сном.

Однако часто упускается из виду один из самых простых и в то же время самых важных факторов хорошего сна - выбор правильного матраса и подушки.

"Благодаря широкому выбору доступных вариантов - от подушек из пены с эффектом памяти, до гипоаллергенных - сегодня как никогда легко найти решение, соответствующее вашим конкретным потребностям, чтобы вы просыпались в хорошем настроении и в форме, готовыми к предстоящему дню", - заключил наш собеседник.