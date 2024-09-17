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Урсула фон дер Ляйен представила состав новой Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен Авторское право Laurie DIEFFEMBACQ/ European Union 2024 - Source : EP
Авторское право Laurie DIEFFEMBACQ/ European Union 2024 - Source : EP
By Euronews
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Урсула фон дер Ляйен обнародовала новый состав Европейской комиссии. Она должна начать работу с 1 ноября, если все назначения будут утверждены Европарламентом.

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила членов своей новой команды. Еврокомиссарам предстоит выполнять свои обязанности в течение пяти лет, до следующих выборов.

Выступая перед журналистами в Страсбурге, фон дер Ляйен назвала новую коллегию еврокомиссаров "более компактной" и "интерактивной". Портфели в Еврокомиссии распределены следующим образом:

Австрия- Магнус Бруннер, еврокомиссар по вопросам миграции

Бельгия - Хаджа Лахбиб, еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями

Болгария - Екатерина Захариева, еврокомиссар по старт-апам и инновациям

Хорватия - Дубравка Шуйца, еврокомиссар по вопросам Средиземноморья

Кипр - Костас Кадис, еврокомиссар по рыболовству и океанам

Чехия - Йозеф Сикела, еврокомиссар по вопросам международного партнерства

Дания - Дан Йергенсен, еврокомиссар по энергетике

Эстония - Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Финляндия - Хенна Вирккунен, вице-президент ЕК по технологическому суверенитету, безопасности и демократии, комиссар по цифровым и передовым технологиям

Франция - Стефан Сежурне, вице-президент ЕК, ответственный за процветание и индустриальную стратегию ЕС

Германия - Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии

Греция - Апостолос Цицикостас - еврокомиссар по транспорту и туризму

Венгрия - Оливер Вархейи, - еврокомиссар по вопросам здоровья и благополучию животных

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Ирландия - Майкл МакГрат, еврокомиссар по демократии, правосудию и верховенству закона

Италия - Рафаэль Фитто, вице-президент Еврокомиссии, ответственный за реформы и региональное развитие

Латвия - Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике и производительности

Литва - Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по обороне и космосу

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Люксембург - Кристоф Хансен, еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию

Мальта – Гленн Микаллеф, еврокомиссар, отвечающий за равенство между поколениями, культуру, молодежь и спорт

Нидерланды - Вопке Хукстра, еврокомиссар по вопросам климата и налогообложения

Польша – Петр Серафин, еврокомиссар по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению

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Португалия - Мария Луис Альбуркерке, еврокомиссар, отвечающий за финансовые вопросы и инвестиции

Румыния - Роксана Минзату, вице-президент, еврокомиссар по занятости, образованию и социальным правам

Словакия - Марош Шефчович, еврокомиссар по торгово-экономической безопасности

Словения - Марта Кос, еврокомиссар по расширению и восстановлению Украины

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Испания - Тереза Рибера, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции

Швеция - Джессика Розволл, еврокомиссар по окружающей среде, устойчивости водных ресурсов и конкурентной экономике

Подготовка к назначению еврокомиссаров была весьма бурной. Накануне французский политик-тяжеловес Тьерри Бретон объявил об отставке с поста еврокомиссара и открыто раскритиковал фон дер Ляйен за якобы "сомнительное управление". Он также обвинил фон дер Ляйен в "закулисных махинациях" с целью его смещения.

Новый состав Еврокомиссии должен начать работу 1 ноября, если все назначения будут утверждены Европарламентом.

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