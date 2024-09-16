Русификация Беларуси: родной язык исчезает в школах

By Euronews и AP

Беларусь, создавшая политический и военный союз с Москвой, подвергается дальнейшей русификации.

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В начале учебного года 15-летний школьник обнаружил, что учителя и администраторы больше не называют его Мікалай. Вместо этого они обращаются к нему как к Николаю, это эквивалент имени на русском языке.

Более того, уроки в его школе - одной из лучших в стране - теперь ведутся на русском языке, а не на белорусском, на котором он говорил большую часть своей жизни.

Жители Беларуси столкнулись с новой волной русификации, поскольку Москва расширяет свое экономическое, политическое и культурное господство, вытесняя самобытность своего соседа.

Это не является чем-то беспрецедентным. В царскую и советскую эпохи Россия навязывала Беларуси свой язык, символы и культурные институты. Однако после распада СССР в 1991 году Беларусь начала возвращать себе свою идентичность. Белорусский язык ненадолго стал официальным, а бело-красно-белый национальный флаг заменил советский красный серп и молот.

Ситуация изменилась в 1994 году, когда к власти пришел Александр Лукашенко, бывший советский колхозник. Он сделал русский язык официальным наряду с белорусским и убрал националистические символы.

Теперь, когда Лукашенко находится у власти уже более трех десятилетий, он позволил России доминировать в различных сферах жизни Беларуси с населением 9,5 миллиона человек. Белорусский язык редко можно услышать на улицах Минска и других крупных городов. Официальные дела ведутся на русском языке, который также доминирует в средствах массовой информации. Лукашенко говорит только по-русски, а правительственные чиновники часто избегают использовать белорусский язык.

Страна полагается на российские кредиты и дешевую энергию, сформировав политический и военный альянс с Москвой. Этот союз позволяет президенту Владимиру Путину размещать в Беларуси войска и ракеты, используя ее в качестве плацдарма для войны в Украине.

Путин и Лукашенко на встрече в 2014 году Maxim Shipenkov/AP

"Я понимаю, что наша Беларусь оккупирована. ... А кто там президент? Не Лукашенко. Президент - Путин", - сказала Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, которая живет в Германии в фактическом изгнании. "Нация была унижена, и белорусам будет очень трудно оправиться от этого".

Белорусские деятели культуры подвергаются преследованиям, сотни националистических организаций были закрыты. Эксперты предполагают, что Москва стремится осуществить в Беларуси то, что она задумала для Украины, когда в 2022 году там началась война.

"Очевидно, что наших детей намеренно лишают родного языка, истории и белорусской идентичности, но родителям настоятельно рекомендовали не задавать вопросов о русификации", - говорит Анатолий, отец белорусского школьника, выступая на условиях анонимности из-за страха возмездия.

"Нам сообщили о синхронизации учебной программы с Россией в этом году и показали пропагандистский фильм о том, как украинские спецслужбы якобы вербуют наших подростков и заставляют их совершать диверсии в Беларуси", - добавил он.

Лишь в нескольких школах удалось сохранить некоторые документы и курсы на белорусском языке. В последние годы в одной из таких школ были уволены десятки учителей, а раздел ее сайта на белорусском языке исчез.

Лукашенко насмехается над родным языком, заявляя: "Ничего великого на белорусском языке не выразить. ... В мире есть только два великих языка: русский и английский".

Беларусь веками входила в состав Российской империи, а после большевистской революции 1917 года стала одной из 15 советских республик. Повседневное использование белорусского языка сократилось и сохранилось только на западе, севере и в сельских районах страны.

В 1994 году около 40% учащихся обучались на белорусском языке, сейчас - менее 9%. Разговор на белорусском языке рассматривает как оппозиция Лукашенко и декларация национальной идентичности, что сыграло ключевую роль в массовых протестах после спорных выборов 2020 года, в результате которых Лукашенко стал главой государства шестой раз подряд. В результате последовавших за этим жестких репрессий полмиллиона человек покинули страну.

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В то же время "все больше людей хотят говорить на белорусском, который стал одним из символов свободы, но боятся делать это на публике", - говорит Алина Нагорная, автор книги "Язык 404", рассказывающей о белорусах, которые сталкиваются с дискриминацией за то, что говорят на родном языке.

Как и украинцы, белорусы хотели более тесных связей с Европой, что сопровождало их националистические настроения, отмечает белорусский аналитик Валерий Карбалевич. "Но Кремль быстро осознал опасность и начал процесс ползучей русификации Беларуси", - добавил он.

Это привело к появлению пророссийских организаций, совместных образовательных программ и культурных проектов, "как грибы после дождя - на фоне жестких репрессий против всего белорусского", - говорит Карбалевич.

Флаг Беларуси. 2013 год AP/Copyright 2013 The AP. All rights reserved

Цензура и запреты затрагивают не только современную белорусскую литературу, но и ее классику. В 2023 году прокуратура признала экстремистскими стихи Винцента Дунина-Марцинкевича XIX века, который выступал против Российской империи.

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Когда Кремль поддержал Лукашенко в ходе антиправительственных протестов в 2020 году, он обеспечил себе лояльность и получил карт-бланш в Беларуси.

"Сегодня Лукашенко платит Путину нашим суверенитетом", - заявила лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская. "Белорусская национальная идентичность, культура и язык - наше самое сильное оружие против русского мира и русификации".

В феврале она написала на сайте X, что "быть заклейменным как "экстремист" - значит любить свою страну и говорить на своем языке".

В настоящее время в четырех городах Беларуси действует "Русский дом", который занимается продвижением русской культуры и влияния, предлагая семинары, киноклубы, выставки и конкурсы.

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"Цель - насадить российские нарративы, чтобы как можно больше белорусов воспринимали русский язык как свой собственный", - говорит аналитик Александр Фридман. "Кремль не жалеет средств и действует с размахом, что может быть особенно эффективно и опасно в ситуации, когда Беларусь оказалась в информационной изоляции, а внутри страны почти не осталось людей, способных противостоять русскому миру".

Почти вся труппа старейшего в стране Театра имени Янки Купалы покинула Беларусь во время политических репрессий. Бывший директор театра Павел Латушка, ныне оппозиционер за рубежом, говорит, что новое руководство не смогло набрать достаточное количество новых актеров и вынуждено было пригласить русских, "но оказалось, что никто не знает белорусского языка".

"Путин опубликовал статью, отрицающую существование независимой Украины, еще в 2021 году, и уже тогда мы прекрасно понимали, что он преследует аналогичные цели в Беларуси", - говорит Латушка.