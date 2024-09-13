NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами

Греции грозит демографический коллапс

Проблемы Греции: рождаемость падает, население стареет
Проблемы Греции: рождаемость падает, население стареет Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Bryan Carter
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Опустевшие деревни, разочарованные молодые рабочие и правительственные чиновники, судорожно ищущие решения: такова суровая реальность, которую Euronews обнаружил в Греции. Стране угрожает демографический коллапс из-за сокращения рождаемости и массовой эмиграции.

Через шесть лет после выхода Греции из программ финансового спасения, ознаменовавшего официальное окончание болезненного экономического кризиса, страна столкнулась с новой чрезвычайной ситуацией, которая может повлиять на ее социальную и экономическую структуру — сокращением численности населения.

Согласно прогнозам, к 2070 году население Греции может сократиться на четверть, что намного выше среднего показателя по ЕС, составляющего всего 4%.

В 2022 году в стране было зарегистрировано менее 77 000 рождений. Это самый низкий показатель почти за столетие. В то же время смертность почти удвоилась. Ничто пока не указывает на то, что тенденция изменится в ближайшее время.

"Демографический коллапс становится буквально экзистенциальной проблемой для нашего будущего", - предупредил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Демографический коллапс становится буквально экзистенциальной проблемой для нашего будущего
Кириакос Мицотакис
премьер-министр Греции

Последняя перепись населения, проведенная в 2021 году, показала сокращение общей численности населения на 3,1% всего за десять лет.

В стране сейчас проживает чуть более 10 миллионов человек.

Это десятилетие в целом соответствует экономическому кризису, который пережила Греция. Именно он стал причиной оттока около полумиллиона греков, особенно среди молодых и образованных слоев населения.

Те, кто остался в стране, по-прежнему сталкиваются с трудностями восстановления рынка труда, характеризующегося высоким уровнем безработицы и низкими зарплатами, что делает еще более сложной задачу построения стабильной карьеры и создания семьи.

Related

На Хиосе, острове с населением 50 тысяч человек в северной части Эгейского моря, Euronews побеседовал с Марией и Никосом, парой в возрасте около 30 лет, которые уехали из Греции в США два года назад и лишь изредка наведываются сюда на праздники. Они рассказали о своем решении эмигрировать, назвав главной причиной экономические трудности.

"Если приходится работать по 10-12 часов в день и не зарабатывать столько денег, сколько хотелось бы, как можно купить дом? И как вы можете растить семью? Вы не сможете", - сетует Мария. Никос вторит ей, говоря, что несмотря на любовь к Греции, они не видят себя здесь, даже если условия улучшатся.

У Хиоса долгая история эмиграции: за последние несколько поколений люди уезжали в поисках возможностей в другие места. Сегодня пустые деревни с горсткой пожилых жителей - не редкость, особенно в северной части острова.

Это убедительное напоминание о том, куда движется страна, поскольку низкий уровень рождаемости (1,32 ребенка на одну женщину) и увеличение продолжительности жизни быстро приводят к сокращению и старению населения.

Related

Греческий экономист Никос Веттас подчеркивает экономические последствия этого демографического сдвига, который оказывает дополнительное давление на пенсионную систему и здравоохранение Греции: "Главная проблема заключается в том, что у вас будет меньше работающих людей. И теперь эти люди должны будут содержать большое количество пожилых".

Однако Веттас добавляет, что можно принять ряд мер, чтобы смягчить проблему: "Вы должны повысить производительность труда в стране. Нужно внедрять технологии. Нужно поощрять приток иммигрантов, особенно на высокопроизводительные рабочие места".

Признавая актуальность проблемы, правительство Греции в 2023 году создало первое в истории министерство, специально занимающееся решением демографической проблемы. Возглавляемое Софией Захараки, министерство ввело ряд мер, включая налоговые льготы и увеличение государственных пособий на новорожденных, в надежде стимулировать повышение рождаемости.

Хотя Захараки признает, что одними этими мерами проблему не решить, она подчеркивает, что это шаг в правильном направлении, чтобы предотвратить "самую серьезную угрозу, с которой столкнулась Греция".

Журналист • Bryan Carter

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Греция: новый "социальный" курс премьера Мицотакиса

Протесты против шестидневной рабочей недели в Греции

Большинство греков - за Евросоюз

Престарелые Политика Греции Греция Демография