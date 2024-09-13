Греции грозит демографический коллапс

Опустевшие деревни, разочарованные молодые рабочие и правительственные чиновники, судорожно ищущие решения: такова суровая реальность, которую Euronews обнаружил в Греции. Стране угрожает демографический коллапс из-за сокращения рождаемости и массовой эмиграции.

Через шесть лет после выхода Греции из программ финансового спасения, ознаменовавшего официальное окончание болезненного экономического кризиса, страна столкнулась с новой чрезвычайной ситуацией, которая может повлиять на ее социальную и экономическую структуру — сокращением численности населения.

Согласно прогнозам, к 2070 году население Греции может сократиться на четверть, что намного выше среднего показателя по ЕС, составляющего всего 4%.

В 2022 году в стране было зарегистрировано менее 77 000 рождений. Это самый низкий показатель почти за столетие. В то же время смертность почти удвоилась. Ничто пока не указывает на то, что тенденция изменится в ближайшее время.

"Демографический коллапс становится буквально экзистенциальной проблемой для нашего будущего", - предупредил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Демографический коллапс становится буквально экзистенциальной проблемой для нашего будущего Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Последняя перепись населения, проведенная в 2021 году, показала сокращение общей численности населения на 3,1% всего за десять лет.

В стране сейчас проживает чуть более 10 миллионов человек.

Это десятилетие в целом соответствует экономическому кризису, который пережила Греция. Именно он стал причиной оттока около полумиллиона греков, особенно среди молодых и образованных слоев населения.

Те, кто остался в стране, по-прежнему сталкиваются с трудностями восстановления рынка труда, характеризующегося высоким уровнем безработицы и низкими зарплатами, что делает еще более сложной задачу построения стабильной карьеры и создания семьи.

На Хиосе, острове с населением 50 тысяч человек в северной части Эгейского моря, Euronews побеседовал с Марией и Никосом, парой в возрасте около 30 лет, которые уехали из Греции в США два года назад и лишь изредка наведываются сюда на праздники. Они рассказали о своем решении эмигрировать, назвав главной причиной экономические трудности.

"Если приходится работать по 10-12 часов в день и не зарабатывать столько денег, сколько хотелось бы, как можно купить дом? И как вы можете растить семью? Вы не сможете", - сетует Мария. Никос вторит ей, говоря, что несмотря на любовь к Греции, они не видят себя здесь, даже если условия улучшатся.

У Хиоса долгая история эмиграции: за последние несколько поколений люди уезжали в поисках возможностей в другие места. Сегодня пустые деревни с горсткой пожилых жителей - не редкость, особенно в северной части острова.

Это убедительное напоминание о том, куда движется страна, поскольку низкий уровень рождаемости (1,32 ребенка на одну женщину) и увеличение продолжительности жизни быстро приводят к сокращению и старению населения.

Греческий экономист Никос Веттас подчеркивает экономические последствия этого демографического сдвига, который оказывает дополнительное давление на пенсионную систему и здравоохранение Греции: "Главная проблема заключается в том, что у вас будет меньше работающих людей. И теперь эти люди должны будут содержать большое количество пожилых".

Однако Веттас добавляет, что можно принять ряд мер, чтобы смягчить проблему: "Вы должны повысить производительность труда в стране. Нужно внедрять технологии. Нужно поощрять приток иммигрантов, особенно на высокопроизводительные рабочие места".

Признавая актуальность проблемы, правительство Греции в 2023 году создало первое в истории министерство, специально занимающееся решением демографической проблемы. Возглавляемое Софией Захараки, министерство ввело ряд мер, включая налоговые льготы и увеличение государственных пособий на новорожденных, в надежде стимулировать повышение рождаемости.

Хотя Захараки признает, что одними этими мерами проблему не решить, она подчеркивает, что это шаг в правильном направлении, чтобы предотвратить "самую серьезную угрозу, с которой столкнулась Греция".