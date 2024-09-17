By Jane Witherspoon & Theo Farrant

В эксклюзивном интервью Euronews Димаш Кудайберген рассказал о своем уникальном творчестве, где смешиваются классическая музыка, казахские народные мотивы и современные мелодии.

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Казахский музыкант Димаш Кудайберген не просто певец, автор песен и мультиинструменталист — он человек с миссией. Своим виртуозным вокалом и музыкой, не имеющей аналогов в жанре, он намерен донести богатую культуру и традиции Казахстана до мировой аудитории.

Вернувшись домой после мирового турне, он отметил закрытие V Всемирных игр кочевников в Астане двумя сольными концертами.

В эксклюзивном интервью Euronews Димаш размышляет о своей карьере, эволюции музыкального стиля и о том, что игры — это идеальная сцена для освещения наследия Казахстана.

Euronews: Вы получили классическое образование, и вам предложили место в "Астана - Опере", но вы предпочли сделать карьеру современного музыканта, сочетая классические элементы с традиционной казахской и поп-музыкой. Как вам удалось создать этот уникальный сплав?

Димаш: Я помню, как директор оперы в Астане пригласил меня работать с ними. Но я знал, что хочу выступать в самых разных музыкальных жанрах. Теперь, если я хочу петь оперу, я могу делать это на своих концертах. У меня есть такая свобода. Я с глубоким уважением отношусь к "Астана - Опера". Всего несколько месяцев назад сбылась мечта, когда мой учитель, Пласидо Доминго, пригласил меня выступить с ним в Европе. Он сказал мне: "У тебя всего два дня, чтобы подготовиться к этой арии". Я не смог отказаться.

Когда мне было пять лет, у нас дома были видеокассеты с записями выступлений Пласидо Доминго и Паваротти. Эти концерты вдохновили меня на то, чтобы стать певцом. Я сказал Доминго, что стал певцом благодаря ему — я хотел быть похожим на него. В вокальном плане они лучшие.

В пять лет ваши родители поняли, что у вас идеальный голос. Когда вы поняли, что хотите стать профессиональным певцом?

Когда мне было пять лет, моя бабушка каждый день водила меня в музыкальную школу, хотя у нее были проблемы с ногами. Теперь, когда я обрел известность и начал зарабатывать деньги, я понимаю, что все это благодаря моей семье — родителям, бабушке, дедушке и друзьям. Их поддержка значит все. Моя бабушка заслуживает моего успеха больше, чем я сам.

Почему культура и музыка так важны для жизни в Казахстане?

С помощью нашей традиционной музыки вы можете узнать всю нашу историю. Когда мне было четыре или пять лет, мой дедушка научил меня играть на домбре, нашем национальном инструменте. Если вы настоящий казах, вы должны научиться играть на домбре. Сейчас самое время познакомить мир с нашей культурой. Казахстан — молодая страна, ей всего 33 года. Это идеальное время, чтобы поделиться нашим наследием с мировой аудиторией.

Как бы вы описали свою музыку?

Раньше я называл ее неоклассикой, но сейчас я объединяю все разные жанры. Я по-прежнему неоклассический певец, но мне нравится исследовать другие стили — поп, рок, иногда даже рэп. Для меня это не имеет значения. Я хочу попробовать все.

Вы очень гордитесь своим казахским наследием и часто используете страну в качестве декораций для своих музыкальных клипов. Почему это важно для вас?

Я очень горжусь тем, что я казах. Моя миссия — познакомить мир с культурой, песнями и традиционной музыкой нашей страны. Я выступал перед аудиториями в 20-30 тысяч человек по всему миру, в Нью-Йорке, Европе и Азии, и это стало возможным только благодаря поддержке моих поклонников.

Димаш в 2017 году AP Photo

Вы выступили с сольным концертом на Всемирных играх кочевников, почему это событие так важно?

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Полгода назад правительство пригласило меня выступить на церемонии открытия Всемирных игр кочевников. Я сразу же согласился, потому что знаю, насколько важны эти игры для нашей страны и культуры. Это прекрасная возможность продемонстрировать не только наши традиции, но и наши таланты в спорте и конных играх. Я очень рад своему сольному концерту, хотя и немного нервничаю. Выступать в других странах легче, но в Казахстане я чувствую немного большее давление. Это как экзамен — там будут мои учителя и тренеры по вокалу.

Если бы вы могли вернуться в прошлое и дать совет своему пятилетнему "я", что бы вы сказали?

Больше практиковаться. Я учился 25 лет, и сейчас, в 30 лет, я все еще продолжаю получать степень доктора философии. В спорте, если вы хотите стать чемпионом, вам нужно практиковаться. В музыке то же самое — если вы хотите стать великим, вам придется потрудиться. Все просто: больше тренируйтесь.