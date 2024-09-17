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Meta объявила о блокировке аккаунтов RT и "России сегодня"

Калифорния, США
Калифорния, США Авторское право Jeff Chiu/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Jeff Chiu/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Компания Meta расширила меры против государственных российских СМИ. Компания решила блокировать на своих платформах аккаунты RT и "России сегодня".

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Компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и Whatsapp объявила решении заблокировать на своих платформах аккаунты ряда российских государственных СМИ. Под запрет попали RT, холдинг "Россия сегодня" и другие связанные с ними организации.

Компания утверждает, что эти СМИ использовали вводящие в заблуждение тактики для проведения скрытых операций влияния в интернете.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Meta уже ограничила доступ к российским государственным СМИ, в том числе запретив на своих платформах их рекламу.

В минувшую пятницу Госдепартамент США заявил о причастности российской разведки к работе государственной медиагруппы "Россия Сегодня", в которую входит RT. США сообщили о введении новых санкций в отношении холдинга и ее гендиректора Дмитрия Киселева.

4 сентября США ввели санкции против главного редактора российской государственной медиасети RT Маргариты Симоньян и еще девяти человек в связи с попытками вмешательства в президентские выборы 2024 года. В министерстве финансов США заявили, что Симоньян и другие лица, связанные с RT, тайно вербовали влиятельных лиц в соцсетях и стремились повлиять на общественное мнение, распространяя прокремлевские нарративы.

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