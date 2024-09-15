Швейцария представила суперкомпьютер Alps — 6-й по мощности в мире

За огромную скорость вычислений приходится платить огромный энергопотреблением
Швейцария официально представила свой новый суперкомпьютер «Альпы» — мощнейший в Европе, а в мировом рейтинге он занимает 6-е место, уступая машинам из США и Японии. Суперкомпьютер находится в национальном вычислительном центре в Лугано и занимает 33 шкафа на площади 116 кв.м.
По словам инженеров, «Альпы» за день могут вычислить столько, на сколько обычному ноутбуку потребовалось бы 40 тысяч лет. За это, правда, приходится платить очень большим энергопотреблением: только на ближайшее время понадобится 15-20 млн в пересчёте на евро.
«Альпы» уже используются для метеорологических вычислений, планируется применять его для расчётов в медицине и космических программах.