Третьи сутки группы нелегальных мигрантов пытаются прорваться на испанскую территорию через Сеуту, на границе с Марокко. На подмогу марокканским полицейским, которым всё труднее сдерживать наплывы, пришёл спецназ.

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Напряжённость на границе между Сеутой и Марокко не спадает. Третьи сутки мигранты штурмуют заграждения, чтобы попасть в испанский анклав. Их сдерживает марокканская полиция. Подключился и спецназ.

Минувшей ночью группа в составе от 80 до 100 молодых людей предприняла очередную попытку прорыва. Они бросали камни в полицейских. Те в ответ применили водомёты.

В воскресенье марокканские правоохранители перехватили сотни нелегальных мигрантов. Они пытались сообща пересечь границу, последовав призыву о коллективном прорыве, распрострянявшемуся в соцсетях.

Сеута - автономный город Испании на северном побережье Африки. Он и ещё один небольшой испанский анклав Мелилья - единственные места, где проходит сухопутная граница между Евросоюзом и африканским континентом.

Оба периодически сталкиваются с наплывом мигрантов, пытающихся попасть в Европу. Большинство из них - марокканцы, в основном мужчины, причём разного возраста: среди них есть и несовершеннолетние. Правозащитники утверждают, что люди решаются на опасное путешествие из-за низкого уровня жизни, безработицы и маргинализации у себя на родине.

По данным МВД Марокко, только в августе в Сеуте и окрестностях было зафиксировано 11 300 попыток незаконного пересечения границы.