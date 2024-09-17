By Euronews

Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Курской области — Успеновка и Борки. Владимир Зеленский подчеркнул, что все идет так, как планировалось.

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Минобороны РФ утверждает, что российские войска вернули контроль над двумя населенными пунктами на западе Курской области. Речь идет о селах Успеновка и Борки — они находятся по разные стороны от Суджи.

Бои в этом районе продолжаются с 6 августа, когда Украина внезапно вторглась в Курскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении накануне вновь заявил, что операция ВСУ в регионе проходит "именно так, как предполагали" в Киеве.

"Был представлен доклад разведки о ситуации в армии оккупанта, на его территории и среди его народа. Для нас важно, что в России ухудшается восприятие войны, как и мнение о результатах путинской политики. Мы работаем над тем, чтобы реальность все-таки одержала верх над российской государственной пропагандой", — сказал Владимир Зеленский.

В понедельник президент России Владимир Путин также — уже в третий раз с начала войны — приказал увеличить численность вооруженных сил страны на 180 000 человек, до 1,5 миллиона. Указ вступит в силу в декабре.

Нехватка людей была названа одной из основных причин успеха вторжения Украины в Курскую область России.