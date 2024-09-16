Стрельба у гольф-клуба Трампа: ФБР расследует "вероятное покушение" на кандидата в президенты

Дональд Трамп "в безопасности" после стрельбы рядом с его полем для гольфа во Флориде, сообщил штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии. Камала Харрис: "Насилию нет места в Америке".

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В воскресенье недалеко от гольф-клуба Дональда Трампа в штате Флорида произошла стрельба. Сам кандидат в президенты США в этот момент находился на его территории. Об инциденте сообщил его предвыборный штаб.

Трамп не пострадал. "Я в безопасности и невредим. Никто не пострадал. Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся! - говорится в его письменном обращении к сторонникам.

ФБР начало расследование. На пресс-конференции представители ведомства заявили, что всё указывает на "попытку убийства".

По данным информагентства AP, агенты Секретной службы США открыли огонь, увидев человека с огнестрельным оружием возле гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич. Он пытался скрыться на внедорожнике, но был задержан одним из подразделений дорожного патруля.

На пресс-конференции шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что агент Секретной службы заметил мужчину, который направлял оружие через забор, когда Дональд Трамп находился на поле для гольфа. Как сообщается, мужчина находился примерно в 400 метрах от бывшего президента США.

Там, где он стоял, были найдены автомат АК-47 с оптическим прицелом, камера GoPro и два рюкзака.

По словам Брэдшоу, подозреваемый не был вооружён, когда сотрудники правоохранительных органов вытащили его из машины. При задержании мужчина вёл себя спокойно и не "проявлял особых эмоций", пояснил шериф. Подозреваемый не спрашивал, почему его остановили, и не задавал никаких вопросов.

AP, ссылаясь на свои источники в полиции, пишет, что задержанного зовут Райан Уэсли Рут, ему 58 лет, он родом или проживал на Гавайских островах. Мотивы стрелка пока не установлены. Пользователи соцсетей отмечают, что страница Facebook мужчины была заблокирована.

Главная соперница Трампа на предстоящих выборах Камала Харрис и действующий президент Джо Байден заявили, что их оповестили о случившемся. Вице-президент написала в своём микроблоге: "Я рада, что [бывший президент Трамп] в безопасности. Насилию нет места в Америке!"

После воскресного инцидента Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго в соседнем Палм-Бич, сообщил источник, которого цитирует AP.

Кандидат от Республиканской партии вернулся во Флориду в эти выходные после предвыборных митингов в Лас-Вегасе и Юте.

После покушения, совершенного на него в июле, были усилены меры безопасности. Теперь на митингах на открытом воздухе Трамп выступает за пуленепробиваемым стеклом.