На выставке Viva Technology в Париже сотни докладчиков высказывают свое мнение о потрясениях, вызванных искусственным интеллектом. Эксперты в области технологий рассказали Euronews Next о том, как европейцы могут сделать так, чтобы их не оставили в стороне.

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По мере развития генеративного искусственного интеллекта (GenAI) влияние этой технологии становится все более ощутимым, но одной из главных проблем будет обучение достаточного количества людей новым навыкам, которые потребует революция ИИ, рассказали Euronews Next инсайдеры в сфере технологий.

"Мы видим, что не ИИ заменяет людей, а люди, использующие ИИ, потенциально заменяют людей, которые его не используют", - сказала Лиза Хенеган, директор по цифровым технологиям KPMG.

Хенеган выступила на выставке VivaTech в Париже на этой неделе во время сессии под названием "Повышение квалификации/переподготовка: защита вашей карьеры в эпоху ИИ".

"Одно можно сказать точно: организациям нужно начинать уже сейчас. Поэтому мы помогаем им найти основу", - рассказала она.

KPMG, одна из крупнейших в мире аудиторских и консалтинговых компаний, надеется стать лидером в оказании помощи предприятиям в освоении искусственного интеллекта.

Группа утверждает, что обучила более 85 000 сотрудников, чтобы они могли освоить и принять эту технологию.

"Примерно 12 месяцев назад мы начали делать очень значительные инвестиции, несколько миллиардов долларов, работая в первую очередь с Microsoft, и все эти инвестиции были направлены на ИИ", - добавила она.

Насколько Европа готова к ИИ?

Как и компании, страны также готовятся к революции ИИ.

На этой неделе в преддверии VivaTech Франция сделала ряд заявлений, направленных на укрепление французского и европейского ИИ.

Накануне выставки президент Эммануэль Макрон приветствовал французскую элиту ИИ в Елисейском дворце и объявил о плане превращения Парижа в "столицу искусственного интеллекта" и проведении международного саммита в 2025 году.

Среди гостей были представители французских технологических компаний, таких как Mistral AI и Scaleway - облачного провайдера с амбициями стать европейским гипермасштабируемым центром, способным конкурировать с Google или Tencent.

По словам Жана-Батиста Кемпфа, французского компьютерщика, создателя видеоприложения VLC, который сейчас работает над развитием компании Scaleway, чтобы осуществить революцию ИИ, Европе необходимо большое количество оборудования и мощностей.

"Многие компании здесь используют американские облака, и это поднимает серьезные вопросы о суверенитете. Нужно быть наивным, чтобы думать, что данные не могут утечь. Европейцы, на мой взгляд, были слишком наивны", - говорит Кемпф.

Жан.Батист Кемпф Euronews/Cyril Fourneris

Однако он считает, что "Европе еще предстоит сыграть свою роль в этой технологической революции".

По словам Адриена Шальтье, соучредителя платформы финансирования инноваций Eldorado, Франция становится все более конкурентоспособной в области ИИ, а инвестиции вернулись на высокий уровень.

"Чтобы быть конкурентоспособными с США, нам нужен тот же уровень технологий и финансирования, - говорит он. - Нам удалось репатриировать некоторые таланты, но нам также нужно больше передовых компаний, чтобы поддерживать уровень зарплат. Есть и геополитический аспект, и именно поэтому Макрон принимает в этом участие".

Несколько французских ученых-компьютерщиков мирового уровня переехали в США, чтобы продолжить свои исследования, самый известный из них - Янн Ле Кун, главный специалист по искусственному интеллекту в компании Meta. В этом году он снова участвует в VivaTech.

Чтобы быть конкурентоспособными с США, нам нужен тот же уровень технологий и финансирования Адриен Шальтье

"Сила Соединенных Штатов - в их экосистеме. В Сан-Франциско каждый вечер проходят мероприятия. Каждый представляет свое решение за пять минут, мы съедаем три пиццы и общаемся", - говорит Флориан Барбаро, который занимался вопросами ИИ в США, а затем вернулся во Францию и основал свою компанию UncovAI в Ницце.

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UncovAI предлагает инновационные решения для обнаружения контента, созданного искусственным интеллектом, и борьбы с дезинформацией.

"Некоторые государства опережают события в использовании генеративных моделей. В Украине Россия использует видео, сгенерированные Synthesia, и мы мало что делаем, чтобы противостоять этому", - говорит молодой предприниматель.

Барбаро пояснил, что обнаружение данных, сгенерированных ИИ, также является серьезной проблемой для экосистемы искусственного интеллекта.

"Завтра, если компания захочет извлечь данные из интернета, чтобы обновить свою модель, она рискует сделать это на сгенерированных данных, что может привести к предвзятости и снижению точности", - сказал Барбаро.