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Еврокомиссия отрицает ответственность за сбой в работе Microsoft

Пассажиры толпятся у терминала отправления международных рейсов в римском аэропорту Фьюмичино, 19 июля 2024 года
Пассажиры толпятся у терминала отправления международных рейсов в римском аэропорту Фьюмичино, 19 июля 2024 года Авторское право G. Boulougouris/European Communities, 2009
Авторское право G. Boulougouris/European Communities, 2009
By Romane Armangau
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На прошлой неделе из-за сбоя тысячи рейсов были задержаны или отменены.

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Представитель Европейской комиссии ответил на обвинения технологического гиганта Microsoft, утверждающего, что исполнительная власть ЕС виновата в масштабном сбое в работе ИТ-систем, вызвавшем хаос на прошлой неделе, и заявил Euronews, что американский технологический гигант не высказывал Комиссии никаких опасений по поводу безопасности ни до, ни после инцидента.

В результате сбоя, затронувшего 8,5 миллионов компьютеров с Windows и с программным обеспечением кибербезопасности Falcon компании CrowdStrike, были приостановлены авиарейсы, предприятия не могли обрабатывать платежи по карточкам, а больницы и клиники прекратили работу.

Представитель Microsoft накануне выступил в американских СМИ с предположением, что в широкомасштабном сбое в прошлую пятницу виновато соглашение 2009 года с Европейской комиссией.

По словам представителя Microsoft, соглашение 2009 года "дает производителям защитного программного обеспечения тот же уровень доступа к Windows, который получает Microsoft". Эта сделка была призвана противостоять монопольному положению Microsoft, особенно в области веб-браузеров.

В отличие от этого, компания Apple, которая не была включена в сделку, работает в закрытой экосистеме и поэтому не пострадала от сбоя в работе обновления.

Сегодня представитель Европейской комиссии ответил на обвинения, заявив Euronews, что "компания Microsoft свободна в выборе своей бизнес-модели. Именно Microsoft должна адаптировать свою инфраструктуру безопасности, чтобы реагировать на угрозы в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС. Кроме того, потребители могут свободно пользоваться преимуществами конкуренции и выбирать между различными поставщиками услуг кибербезопасности".

Представитель компании также заявил, что "инцидент не был ограничен Европейским союзом и что Microsoft никогда не высказывала Комиссии каких-либо опасений по поводу безопасности ни до, ни после инцидента".

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