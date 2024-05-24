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Ещё больше ИИ на выставке VivaTech

Более 3500 представителей из 120 стран мира собрались в Париже.
Более 3500 представителей из 120 стран мира собрались в Париже. Авторское право Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Тысячи стартапов привезли свои разработки на парижский форум VivaTech. Организаторы говорят, что именно здесь представлены самые последние тенденции в области цифровых технологий.

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От 3D-биопечати клеток, воспроизводящих человеческую кожу, до протезов рук, идеально имитирующих естественные движения, – искусственный интеллект в этом году повсюду на конференции VivaTech в Париже.

Крупнейшая в Европе выставка инноваций и технологий, которая открылась в среду 22 мая и продлится 4 дня, собирает тысячи посетителей.

По словам директора VivaTech Франсуа Битузе, обменяться опытом и показать свои разработки приехали более 3500 участников из 120 стран.

"У VivaTech есть три основные цели, – поясняет Битузе. – Первая – пропустить через себя все последние тенденции в области цифровых технологий. Вторая – развивать бизнес со стартапами, крупными корпорациями, государствами и технологическими гигантами. Третья цель – налаживать связи. VivaTech – это международное мероприятие, и для нас очень важно, чтобы японский стартап мог, к примеру, встретиться с инвестором из Африки".

В этом году почетный гость форума – Япония.

Город Токио демонстрирует SushiTech — инновационную концепцию, направленную на развитие технологий и искусственного интеллекта и одновременно решающую проблемы экологии и развития городского пространства.

"ИИ – это очень новая технология. Я не думаю, что сейчас правильно решать, что делать с ИИ через 5 или 10 лет. Я думаю, что мы должны начать внедрять его в государственное управление в Токио, чтобы лучше понять его потенциал и увидеть, какие есть проблемы и преимущества. Мы должны понять эту технологию, чтобы в будущем использовать её наилучшим образом" , – говорит вице-губернатор Токио Манабу Миясака. 

Выставка продлится до субботы. Организаторы ожидают принять более 150 000 гостей.

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