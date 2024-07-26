Олимпийские игры 2024 года в Париже: ИИ ищет будущих чемпионов

Euronews Next отправился на олимпийские объекты в Париже, чтобы узнать, как искусственный интеллект (ИИ) интегрируется в Игры 2024 года

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Искусственный интеллект проникает во все сферы жизни и, конечно же, организаторы Олимпийских игр 2024 года решили использовать его в интересах участников и зрителей соревнований.

На стенде Intel на стадионе "Стад де Франс" вы можете с помощью искусственного интеллекта проверить силу и узнать, в каком виде спорта вы можете показать наилучшие результаты. На данный момент в программу входит 12 видов спорта, таких как футбол, настольный теннис и спринтерский бег.

Сара Викерс, глава Олимпийского и Паралимпийского подразделения Intel:

- Давайте посмотрим, как это работает. Мое тело сканируется и тестируется на реакцию, силу и скорость. Intel является официальным партнером платформы искусственного интеллекта для Парижа 2024. Но эта технология предназначена не только для зрителей Игр - она может выявить новые спортивные таланты в любой точке мира.

Мы провели эксперимент в Сенегале совместно с МОК, где мы использовали очень похожую технологию. Мы работали с Олимпийским комитетом этой африканской страны, чтобы определить следующий набор олимпийцев.

Мы протестировали более 1000 детей в Сенегале, используя мобильные телефоны и технологию на базе ИИ-платформы, чтобы определить, кто из спортсменов может стать следующим олимпийцем.

Я надеюсь, что эта технология способна выполнить поставленную перед ней задачу, и мы считаем, что с ее помощью у спортсменов по всему миру появится гораздо больше возможностей.

Благодаря этой инновации можно будет получить доступ к регионам по очень низкой цене и найти спортсменов во всех уголках мира и для всех видов спорта.