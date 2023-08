Dungeons & Dragons против искусственного интеллекта

Компания, издающая популярную игру, сообщила, что художник, с которым она сотрудничает с 2014 года, был уличен в использовании искусственного интеллекта. Работа с ИИ для иллюстраторов запрещена.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) делают создание иллюстраций и произведений искусства проще, чем когда-либо, а такие программы, как DALL-E и Midjourney, способны создавать сложные изображения за считанные секунды.

Появление этой технологии вызвало жаркие споры в мире создания изображений, и теперь под прицел попала самая популярная в мире франшиза настольных ролевых игр.

Принадлежащая Hasbro компания-издатель Dungeons & Dragons (D&D) сообщила, что только в субботу узнала о том, что иллюстратор, с которым она сотрудничает почти десять лет, использовал искусственный интеллект для создания иллюстраций для готовящейся к выпуску книги.

В компании обратили внимание на эту проблему, когда несколько человек отметили в социальных сетях, что по крайней мере одно изображение гиганта с топором выглядит слишком странно, и усомнились в том, что оно было выполнено человеком.

В своем заявлении Wizards of the Coast, дочерняя компания Hasbro, сообщила, что поговорила с художником и уточнила правила, добавив, что в будущем искусственный интеллект не будет использоваться в процессе создания произведений искусства D&D.

В опубликованном в воскресенье в соцсетях заявлении говорится: "Сегодня нам стало известно, что один из художников использовал искусственный интеллект для создания иллюстраций к готовящейся к публикации книге "Bigby Presents: Glory of the Giants". Мы сотрудничаем с этим художником с 2014 года, и он вложил годы работы в книги, которые мы все любим. Хотя мы не знали о том, что художник решил использовать искусственный интеллект в процессе создания этих работ, мы обсудили это с ним, и в дальнейшем он не будет использовать ИИ".

В произведениях искусства и изображениях, созданных искусственным интеллектом, часто можно обнаружить признаки того, что они были созданы машиной, а не человеком, например, искаженные конечности или руки с более чем пятью пальцами.

В воскресенье компании Hasbro и Wizards of the Coast не ответили на запросы Associated Press о предоставлении дополнительных комментариев.

Компания Hasbro приобрела D&D Beyond - официальное цифровое приложение к игре - за 146,3 млн долл.

Иллюстрация, о которой идет речь, находится в готовящейся к выпуску книге "Bigby Presents: Glory of the Giants" ("Бигби представляет: слава гигантов") с описаниями монстров и их легендами.

Цифровая и физическая копии этого издания предлагаются на сайте D&D по цене 59,95 долларов (54 евро), начало продаж запланировано на 15 августа.

Использование искусственного интеллекта для создания изображений и других творческих работ вызвало обеспокоенность по поводу авторских прав в ряде отраслей.

Некоторые художники подали в суд на компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, за то, что они обучают свои алгоритмы на их работах без разрешения.

Конкурирующая с Hasbro компания Mattel использовала изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, для разработки идей новых игрушечных машинок Hot Wheels, однако она не сообщила, было ли это больше, чем эксперимент.