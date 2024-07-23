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Microsoft: «в глобальном сбое виноват Евросоюз»

Пассажиры застряли в аэропорту Гамбурга в Германии
Пассажиры застряли в аэропорту Гамбурга в Германии Авторское право Bodo Marks/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Bodo Marks/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Microsoft утверждают, что европейские законы не позволяют компании повысить уровень безопасности своей ОС

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Компания Microsoft утверждает, что Европейский союз виноват — во всяком случае, косвенно — в крупнейшем в истории системном сбое, произошедшем в минувшую пятницу.

Представители IT-гиганта указывают на антимонопольное соглашение, заключённое между ЕС и Microsoft в 2009 году. Документ обязал создателей Windows предоставлять разработчикам сторонних программ такой же уровень доступа к операционной системе, какое имели соответствующие программы самой Microsoft.

Так, программное обеспечение компании Crowdstrike, отвечающее за безопасность, имело высший доступ — к ядру операционной системы. И сбой в обновлении сторонней программы привёл к «синему экрану смерти» в масштабах всей планеты — «падению» 8,5 млн систем Windows по всему миру.

Хотя это меньше одного процента всех компьютеров с Windows в мире, последствия оказались очень значительными, так как продукцией Crowdstrike пользуются в первую очередь корпорации.

В Microsoft подчеркнули, что проблем удалось бы избежать, если бы доступ к ядру имела только сама Microsoft.

Однако Еврокомиссия с начала 2000-х настойчиво обвиняла авторов широко распространённой Windows в обладании несправедливыми конкурентными преимуществами.

Один из конкурентов Microfot, Apple, подобный соглашений с Брюсселем не заключала, и в 2020 году вовсе заблокировала для третьих сторон доступ к ядру своей MacOS — именно из соображений безопасности.

Тем не менее, Еврокомиссия продолжает давить и на Apple; так, в соответствии с недавно принятым законом о цифровых услугах от компании требуют разрешить устанавливать на iPhone сторонние браузеры и магазины приложений.

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