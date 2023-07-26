Клиентов одной из компаний в США обслуживает ИИ-оператор, который "работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году". Условия труда, на которые не согласился бы ни один сотрудник.

"Привет, Джеймс, это Александр из Tesla Motors, - слышится в телефонной трубке. - Как проходит ваш день? Есть ли у вас какие-либо проблемы или вопросы по поводу настроек функций вашего автомобиля на нашем сайте?"

Вот так виртуальный помощник общается с клиентами Tesla. В компании Air AI, разрабатывающей для него программное обеспечение, считают, что вы не сможете различить, кто с вами разговаривает - человек или искусственный интеллект.

Компания из Майами работает над созданием первого в мире ИИ-помощника, способного вести телефонные разговоры продолжительностью от 10 до 40 минут, голос которго "звучит, как у настоящего человека" и который "способен выполнять всю работу штатного сотрудника без необходимости в его обучении, управлении им или мотивации", говорится в промозаявлении Air AI.

По словам представителей компании, ИИ-ассистент по работе с клиентами "работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году". Условия труда, на которые уж точно не согласился бы ни один человек.

Для Мансура Сомро, профессора Международной бизнес-школы при Университете Тиссайд (Великобритания), эта технология служит доказательством того, что искусственный интеллект вскоре может заменить нас на рабочем месте.Что рождает у многих серьёзные опасения.

"Как ожидается, искусственный интеллект в первую очередь придёт в сферу обслуживания", - написал профессор в LinkedIn, комментируя пример телефонного разговора ИИ-ассистента Air AI с клиентом. - На мой взгляд, разговор идёт немного медленно и без особого энтузиазма, но это уже большой шаг вперёд", - добавил он.

Какие профессии под угрозой?

Некоторые эксперты убеждены:пользы от ИИ будет гораздо больше, чем вреда. Но, как говорит профессор Иоаннис Питас, есть веские основания полагать, что новые технологии могут в скором времени отнять у людей их рабочие места. Особенно это касается низкоквалифицированного труда.

По мнению Сомро, "к 2030 году мы потеряем 25% рабочих мест в целом по отраслям".

В докладе Goldman Sachs, опубликованном в начале этого года, говорится, что "расширение использования технологий ИИ, таких как ChatGPT, может привести к автоматизации 300 млн рабочих мест".

Наш собеседник утверждает, что ИИ придёт на смену человеку в "сферы программирования и в прочих профессиях, связанных с информационными технологиями", а также "в обслуживание клиентов в__различных отраслях, в банки, в автосалоны - да мало ли куда ещё".

"В настоящее время мы видим, как стремительно улучшается качество обслуживания клиентов с помощью чат-ботов", - подчеркнул он.

Сотрудники Amazon, опробовавшие ChatGPT в качестве помощника, отметили, что он "очень хорошо справляется" с ответами даже на самые каверзные вопросы службы поддержки.

В исследовании 2022 года, проведённом компанией Gartner IT, говорится, что к 2027 году чат-боты станут основным каналом обслуживания клиентов примерно для 25% организаций и предприятий.

Обратная сторона: "человеческий интерфейс"

Каждому, кто читает эту статью, наверняка общаться с чат-ботом из-за проблем с банковскими услугами или покупками. Но зачастую, если вопрос слишком сложный, то ИИ-оператор направляет клиента к оператору-человеку.

"Мы по-прежнему больше ценим человеческий интерфейс", - сказал Сомро, добавив, что вряд ли в будущем работа по обслуживанию клиентов будет полностью возложена на ИИ.

Хотя искусственный интеллект научится находить решения самых сложных проблем, но выполнять задачи, требующие эмпатии, - например, шутить, проявлять заботу, сочувствие, заинтересованность и проч. - будут люди.

По мнению аналитиков, преуспеют те из них, кто сможет лучше всего адаптироваться к переменам.

Так или иначе, на то, чтобы рынок труда приспособился к таким переменам, уйдёт 7-10 лет. И в некоторых отраслях внедрение ИИ создаст необходимость в новых профессиях, появятся новые рабочие места.

"Да, в какой-то степени ИИ потеснит нас в работе, но в долгосрочной перспективе он создаст больше рабочих мест практически в каждой отрасли. Так что мы настроены оптимистично", - заключает профессор Сомро.