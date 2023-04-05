Европейский союз стоит на пороге серьезных демографических изменений, поскольку новые прогнозы говорят о значительном сокращении численности населения к концу века.

По оценкам Евростата, к 2100 году население может сократиться на 6%, или на 27,3 миллиона человек.

После двух лет спада, вызванного пандемией COVID-19, население ЕС начало восстанавливаться в 2022 году и, по оценкам, в начале этого года достигло 451 миллиона человек. Этот рост во многом объясняется массовым притоком украинских беженцев, последовавшим за вторжением России.

Согласно последнему отчету статистического управления ЕС, население блока продолжит расти и достигнет 453 миллионов человек в 2026 году, а затем сократится до 420 миллионов к 2100 году.

Прогноз был составлен на основе данных о рождаемости, смертности и миграции на континенте.

Европа в 2100 году: что ждет нас в будущем?

Демографическая пирамида на 2100 год прогнозирует сокращение и старение общества. Доля детей, молодежи до 20 лет и людей трудоспособного возраста будет снижаться, а доля людей в возрасте 65 лет и старше будет расти.

В 2100 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 32% населения по сравнению с 21% в 2022 году.

По прогнозам демографическая пирамида будет выглядеть гораздо шире в верхней части, чем сегодня: людей в возрасте старше 80 лет станет больше, чем людей моложе 20 лет.

Прогнозы появились после того, как в начале этого года Китай попал в заголовки газет, зафиксировав первое за шесть десятилетий сокращение численности населения.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики, на конец 2022 года в стране проживало 1,41175 миллиарда человек, что на 850 000 меньше, так как число умерших превысило число родившихся.

В Китае не только снижается рождаемость, но и стареет население, и эксперты предупреждают, что это приведет к ухудшению демографической обстановки, то есть к сокращению рабочей силы, истощению пенсионной системы и может иметь серьезные экономические последствия далеко за пределами страны.

Несмотря на прогнозируемое сокращение численности населения ЕС к 2100 году, в некоторых странах-членах ожидается его прирост, в том числе за счет миграции.

Это Бельгия, Чехия, Дания, Ирландия, Франция, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Швеция и Исландия.

Население ЕС живет дольше и становится старше

Доля населения в возрасте 65 лет и старше уже растет во всех странах-членах ЕС и фактически значительно опережает Китай, где она составляет около 13%.

Согласно последним имеющимся данным, странами с наибольшей долей населения в возрасте 65 лет и старше являются Италия (22,5%), за ней следуют Финляндия (22,7%), Греция (22,5%), Португалия (22,4%) и Германия (22%).

За последнее десятилетие наибольший рост доли населения в возрасте 65 лет и старше был зафиксирован в Финляндии — на 5,2 процентных пункта (пп), затем в Польше (5,1 пп) и Чехии (4,6 пп). В целом по ЕС наблюдался рост на 3 п.п.

Согласно прогнозам Евростата, в 2100 году люди в возрасте от 65 до 79 лет будут составлять 17% всего населения ЕС по сравнению с 15% в начале 2022 года. Ожидается, что доля людей в возрасте 80 лет и старше также увеличится более чем в два раза — с 6 до 15%.

С другой стороны, доля детей и молодежи (в возрасте от 0 до 19 лет), как ожидается, снизится с 20% в 2022 году до 18% к 2100 году. Аналогичным образом, доля людей трудоспособного возраста (в возрасте 20-64 лет), согласно прогнозам, снизится с 59% до 50%.

В ЕС ожидаемая продолжительность жизни при рождении быстро росла в течение последнего столетия: с 69 лет в 1960 году до 80,1 года в 2021 году.

ЕС объясняет это несколькими факторами, включая снижение младенческой смертности, повышение уровня жизни, улучшение образа жизни, повышение уровня образования, а также достижения в области здравоохранения и медицины.

Однако после пандемии COVID-19 этот показатель снизился с 81,3 в 2019 году до 80,4 года в 2020 году и 80,1 в 2021 году. Только в четырех странах-членах ЕС не было зафиксировано снижения средней продолжительности жизни: Дания, Эстония, Финляндия и Кипр.

В каких странах ЕС самое молодое население?

По данным на 2021 год, население трудоспособного возраста, под которым понимаются лица в возрасте от 15 до 64 лет, составляет более 64% населения ЕС.

Более 10% населения ЕС составляют люди в возрасте от 15 до 24 лет, более 32% — в возрасте от 25 до 49 лет и почти 21% — в возрасте от 50 до 64 лет.

В 2021 году средний возраст населения ЕС составит 44,1 года, он вырос по сравнению с 41,6 года в 2011 году.

Ожидается, что в 2100 году медианный возраст увеличится до 48,8 лет. Это означает, что половина населения ЕС будет старше 48,8 лет, а другая — моложе.

В 2021 году самый низкий медианный возраст будет на Кипре — 38 лет, а самый высокий — в Италии - 47,6.