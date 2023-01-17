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Китай

Население Китая сократилось впервые за 60 лет

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 Euronews
Сокращение население Китая может оказаться долгосрочной тенденцией
Сокращение население Китая может оказаться долгосрочной тенденцией   -   Авторское право  AP

Население Китая сократилось впервые за 60 лет: в прошлом году по официальным данным убыль составила 850 тысяч человек.

Об этом эксперты предупреждали уже давно; несколько лет назад Китай взял курс на поддержку рождаемости. В мае 2021-го партия официально разрешила заводить до трёх детей. Но рождаемость неуклонно снижается, многие китайцы сейчас не ходят иметь детей вообще.

Этому способствует и обычный для развитых урбанизированных стран демографический переход, и экономические проблемы последних лет.

"Те из нас, кто родился в 80-х, большинство — единственные дети в семье. На нас лежит необходимость заботиться и о родителях, и о собственном будущем".

"Рождение детей это огромная ответственность, кто осмелится на такое? Уровень безработицы так высок, ковид всё уничтожил, мы ничего не можем поделать. В следующем году у нас снова будет снижение темпов роста".

В руководстве КНР сильно обеспокоены происходящим. Снижение рождаемости означает быстрое старение населения и, следовательно, сильное торможение экономики. По данным экспертов, к 2035 году КНР может стать одной из самых "старых" стран мира: более трети граждан будут старше 60 лет.