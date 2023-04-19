Индия обгонит Китай по численности населения уже к лету, или уже обогнала?

Euronews

К середине 2023 года Индия обгонит Китай по численности населения. Об этом говорится в докладе ООН.

Исходя из динамики, число жителей Индии в скором времени составит 1 млрд 428 млн человек, в то время как Китая — на 3 млн меньше.

Но в ООН говорят, что мир должен обратить внимание на репродуктивные права женщин, чтобы укрепить "демографическую устойчивость".

Наталья Канем, исполнительный директор ЮНФПА

— Рейтинг самых густонаселенных стран мира значительно изменится в течение следующих 25 лет. Например, в настоящее время население Индии обгоняет население Китая. Все хотят знать, что все это значит, и без четкого ответа существует серьезная опасность того, что права человека, и особенно репродуктивные права, будут подорваны.

При этом ряд ресурсов, в частности, World Population Prospects и Market Watch сообщили, что Индия уже стала самой населенной страной в мире. Такие выводы основаны на расчетах, в основу которых положены данные ООН о динамике роста на конец 2022 года.

В прошлом году численность населения планеты превысило 8 млрд, таким образом более трети из них проживают в двух странах. При этом воспроизводство населения замедляется в обеих странах, особенно в Китае, где в прошлом году численность жителей сократилась впервые за более чем шесть десятилетий.