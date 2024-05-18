71 процент руководителей отдают предпочтение менее опытным кандидатам с навыками искусственного интеллекта перед более опытными без них, поэтому профессионалам настоятельно рекомендуют внедрять и осваивать инструменты искусственного интеллекта.

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В эпоху искусственного интеллекта (ИИ) перемены неизбежны. От личной до профессиональной жизни людей ИИ постоянно находит способы интегрировать себя в рутину будней, иногда нарушая ее, а иногда предлагая значительные улучшения.

Расцвет генеративного ИИ, особенно после запуска ChatGPT в ноябре 2022 года, вызвал многочисленные дискуссии о его потенциальном влиянии. Среди наиболее острых вопросов - ожидаемая трасформация рабочих мест в результате внедрения ИИ на рынке труда.

"Появление совместного человеко-машинного интеллекта создает новую парадигму, в которой люди - не единственный основной источник силы на рабочем месте", - заявил в интервью Euronews Next Сяочен Чжан, основатель и главный специалист по искусственному интеллекту компании AI 2030.

Недавно на мероприятии в Цюрихе Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда, назвала влияние ИИ "цунами", которое обрушится на рабочую силу.

По словам Георгиевой, ИИ, скорее всего, затронет 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и 40% рабочих мест во всем мире, и времени на то, чтобы подготовить людей к этому, практически не останется.

В то же время, несмотря на эти грядущие изменения, эра, когда ИИ полностью возьмет на себя решение человеческих задач, еще не наступила.

По словам Чжана, на современном рынке люди по-прежнему играют основополагающую роль, и машинам еще предстоит долгий путь по их замене. При этом в настоящее время больше внимания уделяется взаимодействию человека и машины.

"Потенциально каждая работа будет перестроена в соответствии с концепцией совместного интеллекта человека и машины", - говорит Чжан.

"Сама по себе эта концепция очень мощная, и машина будет играть гораздо большую роль, чем раньше, когда она уже не будет инструментом, а станет частью самой работы", - добавил он.

Хотя присутствие ИИ на рабочем месте - явление не новое, появляются исследования, которые подтверждают его потенциальное влияние на рынок труда, особенно на этапе найма.

Совместный отчет LinkedIn и Microsoft показал, что 66% руководителей не будут рассматривать возможность найма кандидатов, не обладающих навыками работы с искусственным интеллектом.

Кроме того, 71% руководителей предпочтет менее опытного кандидата с возможностями ИИ более опытному, не обладающему такими навыками.

Люди берут будущее в свои руки, учатся использовать инструменты ИИ и внедряют их в свои профессиональные задачи. Так 75% работников сферы знаний признались, что используют ИИ на рабочем месте, говорится в отчете.

Лучшие навыки ИИ для современного рынка труда

Хотя ИИ еще не полностью взял на себя выполнение человеческих задач, ожидается, что не все профессии будут затронуты в равной степени, а некоторые даже могут исчезнуть.

"Поскольку люди хотят оставаться конкурентоспособными на рынке труда, соревнуясь с другими людьми, ИИ становится фактором дифференциации", - говорит Чжан.

Например, Чжан объясняет, что творческая индустрия стоит на пороге больших перемен, поскольку технологии ИИ становятся все лучше.

Некоторые задачи, такие как создание контента, дизайн, исследования и редактирование, могут быть легко выполнены с помощью инструментов ИИ, которые постоянно совершенствуются с точки зрения качества и эффективности.

Решение, по мнению Чжана, заключается в том, чтобы освоить использование этих инструментов ИИ и применять эти навыки для изменения методов работы.

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Например, люди могут научиться эффективно подсказывать и общаться с большими языковыми моделями (LLM), такими как ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, которые постоянно приобретают все более совершенные возможности.Овладев этими навыками, специалисты смогут извлечь выгоду из растущего спроса на умение пользоваться инструментами ИИ.

Несмотря на важность освоения инструментов ИИ и обучения их использованию, люди могут также сосредоточиться на совершенствовании навыков, которые отличают их от ИИ, считают эксперты.

Аутентичность и человеческое творчество, по мнению Чжана, могут стать более ценными, поскольку творческий потенциал человека подпитывается жизненным опытом, который машины не могут воспроизвести.

Впрочем он считает, что компании должны пересмотреть методы работы, чтобы использовать навыки людей для лучшего взаимодействия человека и машины.