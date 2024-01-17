Население Китая сокращается второй год подряд

Численность населения КНР сократилась на 2 млн. Рождаемость снижается, а смертность возросла. Китай опустился на второе место после Индии по численности населе

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Население Китая сократилось за прошлый год на 2 млн человек, что стало вторым ежегодным падением подряд, поскольку рождаемость упала, а смертность резко возросла после отмены ограничений, связанных с Covid-19. Об этом сообщили в среду власти КНР.

Теперь численность населения Поднебесной составляет 1,4 млрд человек. По оценкам ООН, в 2023 году Китай, долгое время являвшийся самой густонаселенной страной в мире, опустился на второе место после Индии.

Число рождений снижается седьмой год подряд, отражая падение уровня рождаемости, которое является долгосрочной экономической и социальной проблемой для Китая. Население неуклонно стареет, что может со временем замедлить экономический рост и поставить под угрозу способность страны обеспечивать большее число пожилых людей с меньшим количеством рабочих.

Число родившихся снизилось на 540 тыс, что меньше, чем в предыдущие годы. В 2023 году родилось около 9 млн детей, половина от общего числа в 2016-ом. Все цифры являются оценками, основанными на опросах, и не включают Гонконг и Макао. Китай проводит полную перепись населения каждые 10 лет.

Экономика Китая немного выросла в четвертом квартале 2023 года, что позволило правительству достичь цели роста, что не удалось сделать в 2022 году. Однако экономический рост Китая был одним из самых медленных за последние 30 лет.