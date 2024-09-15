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Швейцария представила суперкомпьютер Alps — 6-й по мощности в мире

Суперкомпьютер "Альпы" в Швейцарском национальном суперкомпьютерном центре в Лугано, 14 сентября 2024 года
Суперкомпьютер "Альпы" в Швейцарском национальном суперкомпьютерном центре в Лугано, 14 сентября 2024 года Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10258131
Авторское право Screenshot from EBU video 2024_10258131
By Euronews и EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

За огромную скорость вычислений приходится платить огромный энергопотреблением

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Швейцария официально представила свой новый суперкомпьютер «Альпы» — мощнейший в Европе, а в мировом рейтинге он занимает 6-е место, уступая машинам из США и Японии. Суперкомпьютер находится в национальном вычислительном центре в Лугано и занимает 33 шкафа на площади 116 кв.м.

«Альпы» занимают 33 шкафа
«Альпы» занимают 33 шкафаScreenshot from EBU video 2024_10258131

По словам инженеров, «Альпы» за день могут вычислить столько, на сколько обычному ноутбуку потребовалось бы 40 тысяч лет. За это, правда, приходится платить очень большим энергопотреблением: только на ближайшее время понадобится 15-20 млн в пересчёте на евро.

«Альпы» уже используются для метеорологических вычислений, планируется применять его для расчётов в медицине и космических программах.

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