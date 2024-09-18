Будапешт вскоре будет лишен части средств, выделяемых ему ЕС, за отказ выплатить штраф, наложенный Европейским судом.

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Европейская комиссия запустила специальную процедуру для вычета штрафа в размере 200 миллионов евро, наложенного Европейским судом (ЕСП) на Венгрию за длительные ограничения права на убежище.

Штраф должен быть выплачен Европейской комиссии единовременно.

Будапешт пропустил первый срок в конце августа, что побудило исполнительную власть направить второй запрос на выплату со сроком 17 сентября.

Поскольку и этот запрос был проигнорирован, Еврокомиссия заявила в среду, что активирует так называемую "процедуру взаимозачета", чтобы вычесть штраф в размере 200 миллионов евро из выделенной Венгрии доли средств ЕС.

В рамках этой процедуры будут рассмотрены финансовые пакеты, которые, как ожидается, будут выделены Венгрии в ближайшие недели. Около 21 миллиарда евро из фондов сплочения и восстановления, предназначенных для Венгрии, остаются замороженными из-за снижения уровня правопорядка.

"С сегодняшнего дня мы переходим к фазе "взаимозачета", - заявил в среду представитель ЕК. "Теоретически можно рассматривать любые платежи, ничто не исключается, но, очевидно, это займет некоторое время, нам нужно определить, что именно и идентифицировать платежи, которые могут поглотить соответствующий штраф".

Параллельно Венгрии грозит штраф в размере 1 миллиона евро за каждый день, когда она продолжает игнорировать решение Европейского суда и сохраняет ограничения, не позволяющие мигрантам пользоваться полным доступом к праву на убежище. Общая сумма штрафа приближается к 100 миллионам евро.

Будапешт должен ответить Еврокомиссии, объяснив, какие меры, если таковые имеются, он ввел, чтобы выполнить решение суда. Поскольку ответ не поступил, исполнительная власть направила первое платежное требование о взыскании штрафа, на что отводится 45 дней.

Постановление Европейского суда, в котором судья назвал действия Венгрии "беспрецедентным и исключительно серьезным нарушением законодательства ЕС", вызвало яростную реакцию премьер-министра Виктора Орбана, который назвал многомиллионный штраф "возмутительным и неприемлемым".

В качестве ответной меры его правительство пригрозило отправить мигрантов в Бельгию "добровольно" и "бесплатно", что стало бы беспрецедентным случаем инструментализации миграции одним государством-членом ЕС против другого.

Перевозка мигрантов еще не состоялась, но эта схема уже подверглась ожесточенной критике со стороны властей Бельгии и ЕС.

Спор, ставший новой главой в десятилетнем противостоянии Брюсселя и Будапешта, усугубляется растущей обеспокоенностью по поводу решения Венгрии распространить свою схему Национальной карты на граждан России и Белоруссии, что, по предупреждению Комиссии, может позволить обойти санкции и создать угрозу для "всей" Шенгенской зоны.

Будапешт категорически отрицает какие-либо риски для внутренней безопасности, утверждая, что распространение системы на российских и белорусских граждан необходимо для смягчения проблемы нехватки рабочей силы внутри страны и предоставления работодателям "более простой процедуры" привлечения иностранных работников.

Несмотря на напряженность, на этой неделе появился намек на сближение после того, как Янош Бока, министр по европейским делам Венгрии, встретился с Илвой Йоханссон, еврокомиссаром по внутренним делам, чтобы обсудить решение Европейского суда и Национальную карту.