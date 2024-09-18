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Удар БПЛА по Тверской области привел к крупному пожару

Тверская область, пожар после взрыва БПЛА
Тверская область, пожар после взрыва БПЛА Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Из города Торопца и окрестностей эвакуируют жителей. СМИ пишут о том, что удар пришелся по складу боеприпасов

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В Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар. По предварительным данным и заявлениям СМИ, горит крупный склад боеприпасов. Местные власти объявили "частичную эвакуацию" населения.

"Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар", – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

На странице администрации Торопца в соцсети "Вконтакте" появилось объявление об эвакуации жителей в город Западная Двина. Также власти призывают не публиковать видео и фотографии с места происшествия.

Пресс-служба городской администрации отмечает, что системы ПВО продолжают отражение "массовой атаки беспилотников в небе над городом", но не называют ни число попаданий, ни количество дронов. Зато подробностями нападения полны телеграм-каналы.

По данным российских околовоенных блогеров, под удар попал арсенал для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, возведенный в 2018 году. Бывший замминистра обороны РФ генерал Дмитрий Булгаков, арестованный в этом году за особо крупное мошенничество, тогда заявлял, что арсенал в Торопце отвечает "самым высоким мировым стандартам и позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия, а также обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность".

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