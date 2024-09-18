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Почему "Хезболлах" использует пейджеры и как их можно было превратить в оружие?

Машина скорой помощи Ливанского Красного Креста проезжает мимо семей жертв, пострадавших от взорвавшихся пейджеров.
Машина скорой помощи Ливанского Красного Креста проезжает мимо семей жертв, пострадавших от взорвавшихся пейджеров. Авторское право Hussein Malla/AP Photo
Авторское право Hussein Malla/AP Photo
By Lauren Chadwick
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Почему "Хезболлах" использует пейджеры и как их можно было превратить в оружие?

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По словам министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада, пейджеры, используемые членами военизированной шиитской группировки "Хезболлах", взорвались в Бейруте и на юге Ливана во вторник в результате, судя по всему, дистанционной атаки. По последним данным, погибли 12 человек, включая двух детей, и 2800 получили ранения, 300 человек находятся в критическом состоянии.

Временный министр информации Ливана Зиад Макари и "Хезболлах" утверждают, что за взрывами пейджеров стоит Израиль, а официальный представитель США также подтвердил Associated Press, что пейджеры взорвались в ходе израильской операции.

"Хезболлах", поддерживаемая Ираном и признанная Соединенными Штатами и Великобританией террористической организацией, возникла во время гражданской войны в Ливане. Напряженные отношения с Израилем сложились еще в 1980-х годах, когда боевики в своем манифесте объявили западные страны и Израиль своими врагами.

В группировке назвали нападение "преступной агрессией" заявили, что продолжат защищать Ливан.

Почему "Хезболлах" использует пейджеры для связи?

Пейджер - это небольшое беспроводное устройство связи, которое используется для приема сообщений с помощью радиосигналов. Они были широко распространены до появления смартфонов.

Как негосударственная организация с ограниченными возможностями, "Хезболлах" использовала пейджеры в прошлом, чтобы избежать израильского перехвата, считает Элайджа Джей Манье, военный корреспондент и аналитик, освещающий события в регионе на протяжении 37 лет.

В этот раз "Хезболлах" была очень решительно настроена не допустить использования членами организации мобильных телефонов, потому что любой телефон, подключенный к Интернету, легко доступен для очень продвинутых израильских электронных возможностей", - сказал он в интервью Euronews Next.

Как можно было подделать пейджеры?

SMEX, ливанская НПО, занимающаяся защитой цифровых прав, в своей аналитической статье после нападения заявила, что существует несколько возможных сценариев того, как пейджеры могли быть взорваны.

По их мнению, устройства могли быть испорчены во время транспортировки или перевозки и настроены на взрыв по таймеру или с помощью радиосигнала.

Несколько экспертов также сообщили Associated Press, что в пейджеры могли быть встроены небольшие взрывные устройства, которые приводились в действие дистанционно.

SMEX также предположил, что устройства могли быть использованы для перегрева батарей - сценарий, который некоторые эксперты впоследствии подвергли сомнению в сообщениях СМИ и социальных сетях.

Манье рассказал Euronews Next, что взорвавшиеся пейджеры были не старыми, а новой партией, поступившей недавно. Об этом также сообщили другие информационные агентства со ссылкой на официальных представителей "Хезболлах".

У "Хезболлах" была возможность проверить эти устройства, но похоже, что они явно обладают более совершенными технологиями и возможностями", - сказал Манье, добавив, что израильтянам, возможно, "удалось имплантировать очень небольшое количество взрывчатки, взрывчатого вещества" в электронную схему пейджера.

"Именно поэтому при обычном осмотре очень трудно определить, в частности, когда пейджер работал", - сказал он.

В среду высокопоставленный источник в органах безопасности Ливана подтвердил агентству Reuters, что израильское шпионское агентство поместило взрывчатку в тысячи пейджеров, которые были ввезены в Ливан несколько месяцев назад.

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Euronews Next обратился за комментариями в министерство обороны Израиля.

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