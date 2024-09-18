Почему "Хезболлах" использует пейджеры и как их можно было превратить в оружие?

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По словам министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада, пейджеры, используемые членами военизированной шиитской группировки "Хезболлах", взорвались в Бейруте и на юге Ливана во вторник в результате, судя по всему, дистанционной атаки. По последним данным, погибли 12 человек, включая двух детей, и 2800 получили ранения, 300 человек находятся в критическом состоянии.

Временный министр информации Ливана Зиад Макари и "Хезболлах" утверждают, что за взрывами пейджеров стоит Израиль, а официальный представитель США также подтвердил Associated Press, что пейджеры взорвались в ходе израильской операции.

"Хезболлах", поддерживаемая Ираном и признанная Соединенными Штатами и Великобританией террористической организацией, возникла во время гражданской войны в Ливане. Напряженные отношения с Израилем сложились еще в 1980-х годах, когда боевики в своем манифесте объявили западные страны и Израиль своими врагами.

В группировке назвали нападение "преступной агрессией" заявили, что продолжат защищать Ливан.

Почему "Хезболлах" использует пейджеры для связи?

Пейджер - это небольшое беспроводное устройство связи, которое используется для приема сообщений с помощью радиосигналов. Они были широко распространены до появления смартфонов.

Как негосударственная организация с ограниченными возможностями, "Хезболлах" использовала пейджеры в прошлом, чтобы избежать израильского перехвата, считает Элайджа Джей Манье, военный корреспондент и аналитик, освещающий события в регионе на протяжении 37 лет.

В этот раз "Хезболлах" была очень решительно настроена не допустить использования членами организации мобильных телефонов, потому что любой телефон, подключенный к Интернету, легко доступен для очень продвинутых израильских электронных возможностей", - сказал он в интервью Euronews Next.

Как можно было подделать пейджеры?

SMEX, ливанская НПО, занимающаяся защитой цифровых прав, в своей аналитической статье после нападения заявила, что существует несколько возможных сценариев того, как пейджеры могли быть взорваны.

По их мнению, устройства могли быть испорчены во время транспортировки или перевозки и настроены на взрыв по таймеру или с помощью радиосигнала.

Несколько экспертов также сообщили Associated Press, что в пейджеры могли быть встроены небольшие взрывные устройства, которые приводились в действие дистанционно.

SMEX также предположил, что устройства могли быть использованы для перегрева батарей - сценарий, который некоторые эксперты впоследствии подвергли сомнению в сообщениях СМИ и социальных сетях.

Манье рассказал Euronews Next, что взорвавшиеся пейджеры были не старыми, а новой партией, поступившей недавно. Об этом также сообщили другие информационные агентства со ссылкой на официальных представителей "Хезболлах".

У "Хезболлах" была возможность проверить эти устройства, но похоже, что они явно обладают более совершенными технологиями и возможностями", - сказал Манье, добавив, что израильтянам, возможно, "удалось имплантировать очень небольшое количество взрывчатки, взрывчатого вещества" в электронную схему пейджера.

"Именно поэтому при обычном осмотре очень трудно определить, в частности, когда пейджер работал", - сказал он.

В среду высокопоставленный источник в органах безопасности Ливана подтвердил агентству Reuters, что израильское шпионское агентство поместило взрывчатку в тысячи пейджеров, которые были ввезены в Ливан несколько месяцев назад.

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Euronews Next обратился за комментариями в министерство обороны Израиля.