Миграционный кризис: Евросоюз выделяет Канарам 14 миллионов евро

Брюссель также предлагает "усилить охрану внешней границы блока" с помощью операций агентства Frontex.

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Евросоюз намерен выделить Канарским островам 14 миллионов евро, чтобы улучшить возможности автономного сообщества Испании по приёму мигрантов.

Брюссель также позволит властям архипелага в исключительных случаях использовать средства Европейского фонда регионального развития (ERDF) для борьбы с чрезвычайной миграционной ситуацией.

Средства будут направлены на усиление поддержки детей без сопровождения, ищущих убежища, и подростков-мигрантов, многие из которых потеряли своих родителей во время переправы на лодках из Западной Африки в Европу.

Новый план проанонсировал уходящий еврокомиссар от Греции и вице-председатель ЕК Маргаритис Схинас во время своего визита на Канары, где он встретился с главой региона Фернандо Клавихо и посетил центр приёма несовершеннолетних.

Канарские острова не одиноки, Европа на вашей стороне. Маргаритас Схинас еврокомиссар по вопросам миграции и защиты европейского образа жизни

Испания столкнулась с одним из крупнейших миграционных кризисов в своей истории: за последние восемь месяцев в страну прибыло значительное количество мигрантов, в основном по морским маршрутам.

Высадки мигрантов на Канарах увеличились на 154% по сравнению с 2023 годом.

С января по август этого года на архипелаг прибыло 22 300 мигрантов, и ожидается, что в ближайшие месяцы их число возрастёт. На этом фоне премьер-министр Педро Санчес совершил турне по Мавритании, Гамбии и Сенегалу в попытке найти решение проблемы.