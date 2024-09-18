Запад пока не вводит санкции против друзей Путина в Центральной Азии, но, возможно, пришло время?

В долгосрочной перспективе представляется более плодотворным втягивать эти страны в международное экономическое русло и предлагать им привлекательные льготы, а не угрожать им - угрозы вряд ли дадут результат.

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Несмотря на то, что Путин настойчиво добивается углубления сотрудничества с Центральной Азией и готовит очередной президентский саммит, страны региона проявляют осторожность и стараются экономически дистанцироваться от своего большого северного соседа.

Совсем недавно, например, центральный банк Кыргызстана запретил денежные переводы, если в них есть признаки прикрытия для российской торговли с Китаем. Это очень неприятный шаг для Москвы. Согласно июльскому отчету портала деловых новостей РБК, количество отказов от платежей российских компаний через банки Центральной Азии увеличилось на треть.

Эти меры принимаются на фоне усиления западных санкций против некоторых центральноазиатских фирм, подозреваемых в том, что они помогают России уклоняться от карательных мер. Жители Центральной Азии не хотят, чтобы их страны в целом попали под санкции, поскольку для развития им нужны западные технологии и рынки, но они не могут полностью отделиться от Москвы.

Дэвид О'Салливан, уполномоченный Европейского союза по санкциям , высоко оценил сотрудничество Казахстана, но признал, что соответствующие страны не могут полностью отвернуться от Москвы. Этот хрупкий баланс вызывает растущее беспокойство у западных политиков.

Зачем России нужна Центральная Азия?

Вольно или невольно, но соседи России по Центральной Азии играют важную роль в том, чтобы помочь Москве смягчить удары западных санкций и остановить поток иностранных компаний. Страны Центральной Азии предоставляют россиянам доступ к товарам и финансовым услугам, которые "иссякли" на родине.

Например, интересным новым явлением стало то, что все больше россиян среднего класса едут в Казахстан или Кыргызстан, чтобы открыть банковские счета или купить западные товары, которые больше не доступны на родине.

По данным РБК, количество западных автомобилей, проданных в Казахстане российским покупателям, в прошлом году выросло на 143 процента. Однако стоит отметить, что более осторожные автодилеры отказываются продавать автомобили российским гражданам, опасаясь разрыва связей с западными странами, включая Японию и Южную Корею.

Asztanai autószalon, Kazahsztán AstanaPress

По данным делового журнала Forbes , Казахстан сейчас является самой популярной "горячей точкой" для российских предпринимателей после Грузии: в прошлом году там было открыто 6 100 новых компаний.

Стратегическое мышление Запада заключается в том, что карательная политика не обязательно должна проводиться, поскольку, например, улучшение экономики Казахстана и Узбекистана и повышение уровня безопасности приведет к оттоку российских специалистов и капитала из Москвы, что может быть равносильно санкционному удару и потенциально принесет пользу западному альянсу, но только в очень долгосрочной перспективе.

С другой стороны медали, Россия может использовать страны Центральной Азии для "переадресации" товаров из ЕС, что еще больше осложнит усилия по изоляции Москвы. В период с 2021 по 2023 год экспорт ЕС в Россию упал на 53 %, в то время как экспорт Казахстана вырос и остановился только в этом году.

Csökkenő tendencia Forbes/EURONEWS

Невозможно точно сказать, какая доля экспорта приходится на западные товары, но она может быть значительной. Наиболее чувствительными являются товары, которые могут способствовать российским вооружениям и военным разработкам, прежде всего микроэлектроника и другое высокотехнологичное оборудование.

Согласно торговым данным, значительно увеличился экспорт товаров двойного назначения из Центральной Азии в Россию, которые могут быть использованы в интересах российского военно-промышленного комплекса. Согласно данным UN Comtrade, экспорт этих так называемых "боевых товаров" в Россию из Казахстана в 2022 году вырос на 401 % по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году несколько снизился, в основном из-за предупреждений Запада.

Кыргызстан и Узбекистан также увеличили свои аналогичные поставки на сотни процентов. Казахстан остается крупнейшим экспортером "товаров поля боя", отправив в 2023 году в Россию такого оборудования почти на 300 миллионов долларов.

Нельзя делать это тайно, но отношения с Китаем непрозрачны

Для стран, помогающих России "исподтишка", вызывает недоумение тот факт, что западные военные исследовательские институты и журналисты-расследователи зафиксировали многочисленные случаи попадания товаров двойного назначения в российские владения через страны Центральной Азии.

Например, в докладе Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) 2024 рассказывается о плане заказа высокотехнологичного полупроводникового оборудования и других технологических товаров из Европы - для нужд России - через казахскую компанию. Около 7 % всех товаров, поставляемых из Казахстана в Россию , являются продукцией двойного назначения , то есть могут быть использованы в военных целях.

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По словам Алексея Еременко, содиректора консалтинговой компании Control Risks, обход санкций оказался настолько выгодным делом, что увеличил рост ВВП Кыргызстана на целый процентный пункт.

Но исследователи признают, что торговля между странами Центральной Азии и Китаем просто вышла из-под контроля, и они не имеют представления о размерах и составе поставок из Китая в Россию и обратно через "буферные страны". Но тарифы на них обогащают соответствующие страны, от чего они не захотят отказываться.

Китайско-кыргызская граница CC BY-SA

Являются ли санкции, введенные против России, обязательными и для стран Центральной Азии?

Нет, и пока ни одна страна Центральной Азии не присоединилась к Западу в вопросе санкций против России за ее вторжение на Украину. Однако они пообещали не помогать Москве обходить ограничения.

Том Китинг, директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и безопасности при Королевской объединенной службе, напоминает, что санкции против России не были введены Советом Безопасности ООН, а значит, у стран, которые не вводят односторонние санкции, таких как G7 и их партнеры, нет юридических полномочий.

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В результате страны Центральной Азии нельзя юридически обязать следовать санкционной политике, но их можно удержать от полной поддержки Москвы политическими и экономическими средствами. Центральноазиатские государства стремятся избежать вражды с Западом, чтобы сохранить доступ к международной платежной системе SWIFT, западным товарам и инвестициям, а также значительные тарифные и налоговые льготы.

Это ценные элементы для их развития, которыми они не хотят рисковать ради Владимира Путина, и они дают это понять, в частности, это неоднократные осторожные заявления президента Казахстана Токаева.

Однако есть и другая сторона медали, поскольку поддержание экономических отношений с Россией остается для них ключевым вопросом. На долю России приходится 19 % торгового оборота трех ключевых стран, а Узбекистан является наглым бенефициаром дешевого импорта российского газа. Его закупочная цена в 2023 году составляет 160 долларов за 1 000 кубометров, которые можно перепродать на другие рынки через Турцию с премией от 257 до 320 долларов. Это огромная сделка, от которой трудно отказаться или дать что-то взамен.

Что может сделать Запад? Должен ли он действовать более жестко, даже если это рискованно?

До сих пор ЕС и США предпринимали в основном дипломатические усилия, чтобы заставить их снизить зависимость от России, а также нацеливались на небольшие компании, подозреваемые в помощи Москве.

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Американское агентство по санкциям OFAC добавило восемь казахстанских, тринадцать киргизских и двенадцать узбекских компаний в свой список заблокированных физических и юридических лиц (SDN) за связи с Россией. Это не очень большое число и не очень значительный вес. Европейский союз также внес в черный список организации, участвующие в транспортировке нелегальных товаров в Россию.

Многие утверждают, что Запад должен использовать гораздо более жесткий подход к пресечению нарушений, а именно ввести секторальные санкции, такие как полный запрет на поставки энергоносителей или микроэлектроники, машин и аэрокосмических деталей. Однако нет никаких признаков того, что Запад планирует ввести санкции против соседей Москвы в том же объеме, что и против Беларуси.

"Мягкость" также объясняется тем, что правительства стран Центральной Азии не обязательно намеренно способствуют потоку западных товаров в Россию, как это делает белорусский лидер Лукашенко. Этим странам по-прежнему не хватает надежных и независимых механизмов мониторинга, но их приверженность соблюдению санкций кажется реальной.

Астана, Казахстан TravelIntl

Хотя бы потому, что они опасаются возможности того, что в отдаленном будущем они тоже могут стать объектами российских амбиций. Владимир Путин не раз давал понять, что считает бывшие советские республики частью российской сферы влияния, и неоднократно критиковал большевиков за предоставление им государственности при создании Советского Союза в 1923 году, что он назвал исторической трагедией.

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Однако усиление санкций против стран Центральной Азии может привести к их сближению с Россией, поскольку им все еще есть что терять, прекратив сотрудничество с Москвой.

Санкции против этих стран подтолкнут их к сближению с Россией и Китаем, одновременно посылая негативный сигнал, который может оттолкнуть другие нейтральные страны, считает аналитик Еременко, процитированный выше. Давление на небольшие компании можно усилить, и нет никаких препятствий для того, чтобы наказать большее количество частных лиц, но воздействие полных санкций будет иметь обратный эффект.

Поэтому в долгосрочной перспективе представляется более плодотворным втягивать эти страны в международное экономическое русло и предлагать им привлекательные льготы, а не угрожать им - угрозы вряд ли дадут результат.