Новая серия взрывов прогремела в Ливане в среду днём. На этот раз, по сообщениям, взрывались рации, портативные радиоприёмники и другие устройства связи, используемые боевиками "Хезболлах".

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На следующий день после того, как в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, используемых боевиками группировки "Хезболлах", в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек и тысячи получили ранения, на юге и востоке страны, а также в пригородах Бейрута вновь раздались взрывы.

На этот раз, по сообщениям, взрывались рации, портативные радиоприёмники, мобильные телефона, автомобильные магнитолы и даже домашние солнечные панели.

По информации ливанского национального информагентства NNA, три человека погибли в результате взрыва неустановленного устройства в Долине Бекаа.

"Франс-Пресс" со ссылкой на источник в больнице также пишет, что 15 человек получили ранения в районе Баальбека, также на востоке Ливана.

По крайней мере, один из этих взрывов произошёл во время похорон погибших при детонации пейджеров во вторник.

Армия просит граждан "не собираться вблизи мест взрывов"

Командование ливанской армии предупредило граждан об опасности нахождения в южных районах столицы из-за новой волны взрывов персональных устройств связи. Военные также призывают "освободить место для прибытия медицинских бригад".

Минздрав Ливана пока подтвердил гибель только одного человека, добавив, что около сотни получили ранения в результате "новой волны взрывов, связанных с беспроводными устройствами".

По данным Reuters, счёт раненых идёт на сотни. Многие из пострадавших получили ранения в живот и руки.

Ливанский Красный Крест только что объявил о мобилизации тридцати машин скорой помощи в связи с "многочисленными взрывами в разных регионах", особенно на юге Ливана и в Долине Бекаа.

Издание The Times of Israel со ссылкой на источник в службе безопасности утверждает, что взрывающиеся портативные радиостанции были куплены группировкой "Хезболлах" 5 месяцев назад одновременно с пейджерами.

В первоначальной атаке обвинили Израиль, чьи власти пока не прокомментировали ситуацию.

Глава исполнительного совета "Хезболлах" Хашем Сафиеддин, двоюродный брат Хасана Насраллы, заявил, что лидер группировки выступит с обращением в пятницу, добавив, что "враг должен знать, что мы не побеждены, что мы не сломаемся и не отступим".

Новые трансграничные обстрелы и риск "более масштабной войны"

Также стало известно, что в районе 17:00 из Ливана по Кирьят-Шмоне, городу в Северном округе Израиля, был выпущен шквал из примерно 20 ракет.

ЦАХАЛ сообщает, что некоторые из них были перехвачены. Сообщений о пострадавших нет.

Группировка "Хезболлах" взяла на себя ответственность за атаку, утверждая, что целью была израильская военная база.

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Обе стороны ведут трансграничные обстрелы с начала войны в Газе в октябре прошлого года, что усиливает опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке, в который могут быть вовлечены Соединённые Штаты и Иран.

Атака на боевиков "Хезболлах", начавшаяся во вторник, может стать "предвестником более масштабной войны", считает министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, которого цитирует информагентство NNA.