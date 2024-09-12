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Ряд IT-компаний уходит из России из-за санкций США

Иллюстрационное фото. Доктор Лори Марголис демонстрирует программное обеспечение Koios DS Smart Ultrasound, среда, 8 мая 2024 года, в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке.
Иллюстрационное фото. Доктор Лори Марголис демонстрирует программное обеспечение Koios DS Smart Ultrasound, среда, 8 мая 2024 года, в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке. Авторское право Mary Altaffer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Mary Altaffer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Цель санкций США — подорвать зависимость оборонной промышленности РФ от западных технологий

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Вступили в силу санкции, введенные США в отношении продажи и поставки в Россию услуг в области информационных технологий и программного обеспечения.

По данным Министерства финансов США, санкции, объявленные в июне, направлены на то, чтобы подорвать зависимость оборонной промышленности Москвы от западных технологий.

К запрещенным видам деятельности относится оказание гражданином США услуг по ИТ-консультированию и проектированию, предоставление управленческого или производственного программного обеспечения, а также другой помощи на основе облачных технологий.

Так, из России уходят платформы онлайн-досок Miro, таск-менеджмента ClickUp, сервис для совместной работы Coda, конструктор сайтов Wix, разработчик ПО для маркетинга Hubspot и другие.

После вторжения России в Украину в 2022 году Евросоюз также ввел, по его словам, "масштабные и беспрецедентные" санкции против Москвы.

В частности, рестрикции были наложены на компании, работающие в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и страхования.

По данным Европейской комиссии, ЕС запретил поставки товаров в Россию на сумму более 48 миллиардов евро, а также остановил импорт товаров из Москвы на сумму 91 миллиард евро.

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